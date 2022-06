Saarland – ÖPNV: Bauarbeiten auf der oberen Saarstrecke – Auswirkungen auf die Saarbahnlinie S1

Posted in

Die Arbeiten wurden abgesagt – damit kann die Saarbahnlinie S1 auf der oberen Saarstrecke planmäßig verkehren.

Saarland – ÖPNV: Die Deutsche Bahn führt auf der oberen Saarstrecke zwischen Brebach und Auersmacher Kabelarbeiten durch.

Die Arbeiten finden nachts zwischen dem 20. Juni und 1. Juli 2022 statt. Das hat Auswirkungen auf die Saarbahnlinie S1. Es entfallen nächtliche Fahrten zwischen Brebach und Saargemünd. Die letzte Verbindung nach Saargemünd fährt von Brebach um 22:54 (22:43 Uhr Johanneskirche) ab. Ab Saargemünd in Richtung Saarbrücken verkehrt die letzte Saarbahn um 23:16 Uhr.

Ab dem 2. Juli verkehren die Saarbahnen wieder planmäßig. Hinweise befinden sich an den Haltestellen, auf www.saarbahn.de/umleitungen sowie in der Fahrplanauskunft Saarfahrplan (online und in der App).

