Schwabach (BY) – Der Ausbau der Nürnberger Straße und die Sanierung der Fleischbrücke ist größtenteils abgeschlossen. Die restlichen Arbeiten werden bis zum 18. Juni fertig gestellt, sodass die Straße – über eine Woche früher als geplant – am 21. Juni wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Ab dann wird auch die Begrünung der Pflanzkästen am Brückengeländer und auf dem Gehweg von der Stadtgärtnerei vorgenommen.

Die Baumscheibe auf dem Platz vor der Fleischbrücke wird erst zum Herbst mit einem Baum bepflanzt. Während der Baumaßnahme musste zunächst geprüft werden, ob angesichts der dort verlaufenden Versorgungsleitungen überhaupt eine größere Baumscheibe hergestellt werden kann. Bis zum Herbst wird die Scheibe mit einem Stahlgitter bedeckt.

