Schwerin – Sexuelle Belästigung auf Bahnhofstoilette

Schwerin (MV) – Zu einer sexuellen Belästigung kam es in der Nacht des 10. Juli 2022 gegen 02:00 Uhr am Schweriner Hauptbahnhof. Eine 38-jährige Deutsche aus Schleswig-Holstein meldete sich bei den Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin und gab an, von Kiel nach Schwerin gereist zu sein.

Dort ankommend, suchte die Frau die Damentoilette auf, als sie eine Person hinter sich wahrnahm. Die Person soll die Frau sodann an die bekleidete Brust und in den Intimbereich gefasst haben. Als die Person versuchte die Frau zu küssen, drehte sie sich ihr entgegen, konnte entkommen und flüchtete in Richtung Bahnhofsausgang. Der Mann folgte ihr nicht und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst Schwerin hinzugezogen.

Eine Absuche nach dem Täter im Nahbereich durch Streifen des Polizeihauptreviers Schwerin und des Bundespolizeireviers Schwerin verlief negativ. Durch die Geschädigte wurde der Täter wie folgt beschrieben: – männlich – schwarze Hose – schwarze Lederjacke – schwarze Schuhe – schwarze kurze Haare – schwarzer Bart – helle Hautfarbe Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer konnte die Tat beobachten oder kann sachdienliche Angaben zum Sachverhalt bzw. zur verdächtigen Person machen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Bundespolizeiinspektion Rostock