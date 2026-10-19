Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Solarstrom am Abend nutzen – lohnt sich der Speicher fürs Balkonkraftwerk?

Erstellt durch  

Aktuell, Bauen und Wohnen, Buntes, Gesellschaft, Hamburg, Haushalt, Thema Umwelt und Natur, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Solar-Energie-Windkraft-Erneuerbare-Energien

Solarstrom am Abend nutzenlohnt sich der Speicher fürs Balkonkraftwerk? Ein Balkonkraftwerk produziert seinen Strom ausgerechnet dann besonders fleißig, wenn ihn viele Menschen gar nicht brauchen. Mittags scheint die Sonne, während Waschmaschine und TV gerade Pause haben. Abends steigt dann der Strombedarf wieder, die Solarmodule liefern aber kaum noch nennenswerte Energie. Ein Speicher ist in der Lage diese zeitliche Lücke zu schließen, doch lohnt sich das auch für Ihren Haushalt?

Was macht der Speicher mit überschüssigem Solarstrom?

Ohne Speicher muss der erzeugte Solarstrom möglichst in dem Moment genutzt werden, in dem er entsteht. Produziert die Anlage mehr Energie als Ihr Haushalt gerade benötigt, fließt der Überschuss ins öffentliche Netz. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher bei Kleines Kraftwerk bietet eine weitere Möglichkeit! Ein Teil der überschüssigen Energie wird zwischengespeichert und steht später zur Verfügung.

SEO Booster Suite - Dein eigenes Premium-WordPress-Backend Banner 2026

Das kann beispielsweise interessant sein, wenn Ihre Wohnung tagsüber leer steht. Kommen Sie erst am Abend nach Hause, verschiebt sich ein großer Teil Ihres Stromverbrauchs in eine Zeit mit geringerer Solarproduktion. Ein Batteriespeicher kann überschüssigen Solarstrom zwischenspeichern und ihn bereitstellen, wenn die Module wenig oder keinen Strom erzeugen.

Ihr persönlicher Tagesablauf ist entscheidend

Ob ein Speicher sinnvoll ist oder nicht, hängt nicht allein von der Leistung des Balkonkraftwerks ab, sondern auch von Ihrem persönlichen Verbraucherprofil. Arbeiten Sie zum Beispiel im Homeoffice und nutzen einen großen Teil des Solarstroms schon am Tag, bleibt nur wenig Energie zum Speichern übrig.

Wenn Sie hingegen berufstätig sind und erst am späten Nachmittag nach Hause kommen, sind vor allem Dauerverbraucher wie der Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe auf eine kontinuierliche Stromversorgung angewiesen. Die anderen großen Verbraucher schalten Sie aber oft später hinzu.

Wie stark sich unterschiedliche Voraussetzungen auswirken, können Sie mit einem Simulator für kleine Solarsysteme abschätzen. Dabei werden unter anderem Haushaltsstromverbrauch, Ausrichtung und Batteriesystem berücksichtigt.

SEO Booster AI PRO SEO Banner

Die Speichergröße muss zu Ihrem Verbrauch passen

Bei der Entscheidung für einen Speicher ist mehr Kapazität nicht automatisch besser. Ist der Akku für die vorhandene Solarleistung und Ihren Verbrauch zu groß, wird die Kapazität nicht vollständig genutzt. Ist der Speicher zu klein, kann er hingegen zu früh gefüllt sein.

Achten Sie daher nicht nur auf die Kapazität, sondern auch auf die Effizienz des Speichers. Beim Laden, Speichern und späteren Bereitstellen des Stroms entstehen Verluste. Unterschiede zwischen verschiedenen Systemen lassen sich anhand wichtiger Effizienzeigenschaften von Stromspeichern vergleichen.

Unabhängig von der eigenen Stromproduktion lohnt es sich außerdem, unnötigen Verbrauch zu reduzieren. Schon kleine Änderungen bei Beleuchtung, Stand-by-Geräten oder Haushaltsgeräten können helfen. Solar ist nicht nur dann relevant, wenn es um große Themen wie üppige Fähren geht, sondern auch im Kleinen auf dem eigenen Balkon.

Rechnen Sie vor dem Kauf mit Ihrem eigenen Verbrauch

Nur durch einen Speicher wird aus Ihrem Balkonkraftwerk keine vollständig unabhängige Stromversorgung, er kann Ihnen aber einen Teil der tagsüber erzeugten Energie später im eigenen Haushalt zur Verfügung stellen. Beobachten Sie vor dem Kauf ein paar Wochen lang, wann Sie besonders viel Strom benötigen. Prüfen Sie zudem den jährlichen Verbrauch und überlegen Sie, welche Geräte typischerweise abends laufen. Je größer die zeitliche Lücke zwischen Solarproduktion und Stromverbrauch ist, desto interessanter ist die Zwischenspeicherung. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #19.10.2026 #Aktuell #Balkonkraftwerk #Batteriespeicher #hk #Nachrichten #News #Solarproduktion #Solarstrom #Solarstrom am Abend #Solarstrom am Abend nutzen #Speicher #Strombedarf #Stromverbrauch

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com