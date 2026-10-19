Solarstrom am Abend nutzen – lohnt sich der Speicher fürs Balkonkraftwerk? Ein Balkonkraftwerk produziert seinen Strom ausgerechnet dann besonders fleißig, wenn ihn viele Menschen gar nicht brauchen. Mittags scheint die Sonne, während Waschmaschine und TV gerade Pause haben. Abends steigt dann der Strombedarf wieder, die Solarmodule liefern aber kaum noch nennenswerte Energie. Ein Speicher ist in der Lage diese zeitliche Lücke zu schließen, doch lohnt sich das auch für Ihren Haushalt?
Was macht der Speicher mit überschüssigem Solarstrom?
Ohne Speicher muss der erzeugte Solarstrom möglichst in dem Moment genutzt werden, in dem er entsteht. Produziert die Anlage mehr Energie als Ihr Haushalt gerade benötigt, fließt der Überschuss ins öffentliche Netz. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher bei Kleines Kraftwerk bietet eine weitere Möglichkeit! Ein Teil der überschüssigen Energie wird zwischengespeichert und steht später zur Verfügung.
Das kann beispielsweise interessant sein, wenn Ihre Wohnung tagsüber leer steht. Kommen Sie erst am Abend nach Hause, verschiebt sich ein großer Teil Ihres Stromverbrauchs in eine Zeit mit geringerer Solarproduktion. Ein Batteriespeicher kann überschüssigen Solarstrom zwischenspeichern und ihn bereitstellen, wenn die Module wenig oder keinen Strom erzeugen.
Ihr persönlicher Tagesablauf ist entscheidend
Ob ein Speicher sinnvoll ist oder nicht, hängt nicht allein von der Leistung des Balkonkraftwerks ab, sondern auch von Ihrem persönlichen Verbraucherprofil. Arbeiten Sie zum Beispiel im Homeoffice und nutzen einen großen Teil des Solarstroms schon am Tag, bleibt nur wenig Energie zum Speichern übrig.
Wenn Sie hingegen berufstätig sind und erst am späten Nachmittag nach Hause kommen, sind vor allem Dauerverbraucher wie der Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe auf eine kontinuierliche Stromversorgung angewiesen. Die anderen großen Verbraucher schalten Sie aber oft später hinzu.
Wie stark sich unterschiedliche Voraussetzungen auswirken, können Sie mit einem Simulator für kleine Solarsysteme abschätzen. Dabei werden unter anderem Haushaltsstromverbrauch, Ausrichtung und Batteriesystem berücksichtigt.
Die Speichergröße muss zu Ihrem Verbrauch passen
Bei der Entscheidung für einen Speicher ist mehr Kapazität nicht automatisch besser. Ist der Akku für die vorhandene Solarleistung und Ihren Verbrauch zu groß, wird die Kapazität nicht vollständig genutzt. Ist der Speicher zu klein, kann er hingegen zu früh gefüllt sein.
Achten Sie daher nicht nur auf die Kapazität, sondern auch auf die Effizienz des Speichers. Beim Laden, Speichern und späteren Bereitstellen des Stroms entstehen Verluste. Unterschiede zwischen verschiedenen Systemen lassen sich anhand wichtiger Effizienzeigenschaften von Stromspeichern vergleichen.
Unabhängig von der eigenen Stromproduktion lohnt es sich außerdem, unnötigen Verbrauch zu reduzieren. Schon kleine Änderungen bei Beleuchtung, Stand-by-Geräten oder Haushaltsgeräten können helfen. Solar ist nicht nur dann relevant, wenn es um große Themen wie üppige Fähren geht, sondern auch im Kleinen auf dem eigenen Balkon.
Rechnen Sie vor dem Kauf mit Ihrem eigenen Verbrauch
Nur durch einen Speicher wird aus Ihrem Balkonkraftwerk keine vollständig unabhängige Stromversorgung, er kann Ihnen aber einen Teil der tagsüber erzeugten Energie später im eigenen Haushalt zur Verfügung stellen. Beobachten Sie vor dem Kauf ein paar Wochen lang, wann Sie besonders viel Strom benötigen. Prüfen Sie zudem den jährlichen Verbrauch und überlegen Sie, welche Geräte typischerweise abends laufen. Je größer die zeitliche Lücke zwischen Solarproduktion und Stromverbrauch ist, desto interessanter ist die Zwischenspeicherung. (hk)