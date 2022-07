Sonneberg – Kraftfahrzeug der Marke „Eigenbau“

Erstellt in

Sonneberg (TH) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde ein 37-Jähriger auf seinem Fahrrad in der Sonneberger Straße in Blechhamer festgestellt. Aufgrund der offensichtlich baulichen Veränderungen wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Fahrer fuhr mit dem Fahrrad mit selbstgebautem Verbrennungsmotor – ohne Zulassung – im öffentlichen Verkehrsraum. Zudem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin stand der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Auf den Fahrer kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Landespolizeiinspektion Saalfeld