Sozialverband VdK für barrierefreie Weihnachtsmärkte – Start der Weihnachtsmärkte: Sozialverband VdK kritisiert, dass Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen vom Besuch der Weihnachtsmärkte faktisch ausgeschlossen werden. Verena Bentele: „Jeder sollte mit Freunden und Familie ein paar schöne Stunden in besinnlicher und festlicher Atmosphäre verbringen können“
Nach dem Totensonntag (22. November) eröffnen traditionell die Weihnachtsmärkte in Deutschland. Für viele Menschen wird ein Besuch aber zur großen Hürde oder erst gar nicht möglich, kritisiert der Sozialverband VdK. „Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, werden vom Besuch der Weihnachtsmärkte faktisch ausgeschlossen“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Kopfsteinpflaster, enge Gassen und unmarkierte Hindernisse sind nur einige Beispiele von Hürden, die Besucherinnen und Besucher erwarten. „Wer mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen kommt, stößt auf teils unüberwindbare Probleme“, sagt Bentele. „Und da reden wir noch nicht von Menschen mit Sehbehinderung, für die es in der Regel kein Leitsystem gibt, oder Menschen mit einer Hörbehinderung, die auf schriftliche Informationen oder Kommunikation in Gebärdensprache angewiesen sind.“
Nicht einmal ein Prozent der mehr als 3200 Weihnachtsmärkte in Deutschland ist barrierefrei. „Dabei würden Maßnahmen wie mehr Sitzmöglichkeiten, breitere und gut befestigte Wege ohne Stolperfallen, gute Leitsysteme und ruhige Rückzugsorte allen Menschen zugutekommen. Und auch barrierefreie Toiletten und gut sichtbare Behindertenparkplätze wären kein Hexenwerk“, sagt Verena Bentele. Der Sozialverband VdK fordert klare Vorgaben und die konsequente Umsetzung von Barrierefreiheit. „Gerade in der Vorweihnachtszeit freuen sich viele Menschen darauf, mit ihren Freunden und Familien ein paar schöne Stunden in besinnlicher und festlicher Atmosphäre zu verbringen. Von diesem Erlebnis sollte niemand ausgeschlossen werden. Barrierefreiheit muss endlich die Normalität werden“, sagt Bentele.
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Text: Sozialverband VdK Deutschland e. V.