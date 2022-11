Spanische Weihnachtslotterie – So kommen die Millionen unter den Baum

El Gordo wartet auf Gewinner

SPANISCHE WEIHNACHTSLOTTERIE – Es ist immer schön, einen Blick auf die Traditionen anderer Länder an Weihnachten zu werfen. In Spanien steht schon seit mehr als zwei Jahrhunderten die Weihnachtslotterie ganz weit oben auf der Liste. Inzwischen haben auch Deutsche die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise an der Ziehung von El Gordo mitzumachen. Wie dies gelingen kann, das sehen wir uns hier in diesem Artikel an.

Was verbirgt sich hinter El Gordo?

El Gordo bedeutet übersetzt so viel wie „Der Dicke“. Bezogen ist das natürlich auf die Größe des Jackpots, der in diesem Jahr bei mehr als 2,4 Milliarden Euro liegen wird. Natürlich erhält nicht ein einziger Spieler diese enorme Summe. Stattdessen wird sie über zahlreiche Lose aufgeteilt. Zumal viele Spanier sich gegen das ganze Los entscheiden, welches etwas mehr als 300 Euro kostet. Stattdessen können auch Zehntellose erworben werden, die dann auch nur ein Zehntel dieser Summe kosten. Trotzdem besteht eine solide Möglichkeit, pünktlich zum Fest einen Geldsegen auf dem Konto in Empfang zu nehmen.

Die Teilnahme an der Ziehung

Aus den letzten Jahrzehnten gibt es Berichte, wie sich Deutsche pünktlich zu Weihnachten für den Urlaub in Spanien entscheiden, nur um dort ein Los für El Gordo kaufen zu können. In diesen Tagen ist dies dank Anbietern wie Lottoland deutlich einfacher. Lottoland ist seriös und bietet mit wenigen Klicks die digitale Teilnahme an der Ziehung an. So haben die Fans der Lotterien auch hierzulande die Möglichkeit, für den großen Gewinn ihren Hut in den Ring zu werfen.

Alternativ zum Bezug eines ganzen Loses besteht die Möglichkeit, eine Wette auf die Ziehung abzuschließen, die ähnlich funktioniert. Bezahlt werden die Spieler im Falle des Erfolgs aber nicht von der spanischen Lottogesellschaft, sondern vom jeweiligen Anbieter, bei dem sie sich für die Wette anmeldeten.

Schutz vor Betrügern

Wie auch bei anderen Lotterien ist es bei El Gordo wichtig, Betrüger schnell als solche zu erkennen und in der Folge nicht auf ihre Angebote reinzufallen. Der Verbraucherschutz rät aus dem Grund dazu, einen genauen Blick auf den Standort der Firmen zu werfen. Ist dieser in Deutschland, so besteht im schlimmsten Fall eine solide rechtliche Handhabe, mit der ein Gewinn im Notfall eingeklagt werden kann. Trotzdem ist es immer besser, sich für die seriösen Vertreter der Branche zu entscheiden. Lottoland ist legal und kann deshalb an der Stelle genannt werden.

Wie erfahre ich vom Gewinn?In den vergangenen Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass Lotto Spieler in Deutschland nichts von ihrem Gewinn mitbekommen haben. Glück haben diejenigen, die zum Beispiel beim klassischen 6 aus 49 über eine Kundenkarte verfügen. Wer auf diese Weise registriert ist , der kann über einen Gewinn benachrichtigt werden.

Dieses Angebot existiert bei El Gordo zwar nicht. Doch der mediale Rummel wird auch hierzulande seit ein paar Jahren immer größer. Auf diese Weise sollte es kein Problem sein, rechtzeitig über den Gewinn in Kenntnis gesetzt zu werden. Alternativ steht auch der Live Stream zu El Gordo bereit, der die Möglichkeit bietet, die Ziehung in Echtzeit zu verfolgen und sich selbst die Daumen zu drücken.

Mittelrhein Redaktion Freizeit