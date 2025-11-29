SPD-Landesverband Niedersachsen: Olaf Lies und Stavros Christidis zur automobilen Industrie und der Arbeitswelt in Niedersachsen – Zur Diskussion des Themas „Die Zukunft der automobilen Industrie und der Arbeitswelt in Niedersachsen“ im Rahmen der heutigen Klausur des Landesvorstands der SPD Niedersachsen äußern sich wie folgt:
Olaf Lies, Landesvorsitzender der SPD Niedersachsen:
„Die Automobilindustrie in Niedersachsen steht mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Die aktuellen Krisen – von der Chipversorgung über Energiepreise und Handelskonflikte bis hin zu geopolitischen Spannungen – stellen die Branche vor große Herausforderungen. Niedersachsen bleibt mit Unternehmen wie Volkswagen ein Schlüsselstandort der deutschen Autoindustrie. Deshalb suchen wir den engen, beständigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben. Sie sorgen täglich dafür, dass der Standort erfolgreich bleibt – ohne sie geht es nicht.
Dabei sind wir uns einig: Elektromobilität ist die Leittechnologie der Zukunft. Auf dem Weg dorthin gilt: Tempo mit Machbarkeit verbinden – das ist der Spagat, den wir schaffen müssen. Die Verständigung auf Bundesebene zur E-Auto-Förderung und eine abgestimmte deutsche Position für Brüssel sind dafür ein wichtiges Signal. Wir gehen zuversichtlich voran – mit Verantwortung und Realitätssinn. Entscheidend sind jetzt allem voran Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit.“
Stavros Christidis, Betriebsratsvorsitzender Volkswagen Nutzfahrzeuge des Werks Hannover:
„Wir als Volkswagen Nutzfahrzeuge sind ja ein Herzstück der niedersächsischen Mobilität und natürlich wie alle Industrieunternehmen einem riesigen Wandel unterworfen. Die Krisen bei der Chipversorgung, die Entwicklung auf den Märkten für leichte Nutzfahrzeuge und für vollelektrische Fahrzeuge bleiben aktuell hinter den Erwartungen zurück. Das betrifft uns im Nutzfahrzeugwerk Hannover besonders. Wir als Betriebsrat stehen für Beschäftigungssicherung am Standort Hannover, in Deutschland, denn hier sind auch unsere Kunden. Unser Werk steht für die Produktion des VW Bulli, und das ist unsere Zukunft.“
Text: SPD-Landesverband Niedersachsen