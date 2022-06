Stadthagen – Körperverletzung in der Innenstadt – Zeugen werden gesucht

Erstellt in

Stadthagen (NI) – (Br) Am Sonntag, den 19.06.2022, gegen 01:00 Uhr morgens, ist es in der Fußgängerzone der Innenstadt Stadthagen, Am Markt, zu einer Körperverletzung gekommen: ein bislang unbekannter Täter schlägt dem 22-jährigen Stadthäger mit der Faust ins Gesicht und entfernt sich vom Tatort, bevor die Polizei eintrifft.

Durch die Tat wird das Opfer nicht unerheblich verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer: 05721-4004-0 zu melden.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg