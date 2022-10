StädteRegion – Suchtberatungsstelle der StädteRegion Aachen lädt am 10. November zum Aktionstag in Eschweiler ein

StädteRegion Aachen (NRW) – Der Aktionstag Suchtberatung, der am 10. November stattfindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kommunal wertvoll!“. Ziel der Aktion ist es, auf die Arbeit der Suchtberatungsstellen aufmerksam zu machen. Auch die Suchtberatungsstelle der StädteRegion macht mit. Für den Aktionstag hat sie ein buntes Programm zusammengestellt. Alle Interessierten können am 10. November von 11:00 bis 17:00 Uhr den Infostand in der Eschweiler Innenstadt (Marienstraße 15) besuchen. Hier gibt es Angebote und Mitmach-Aktionen, wie beispielsweise einen Rauschbrillenparcours. Hier wird mithilfe einer speziellen Brille ein Alkoholrausch simuliert. Dann kann man beispielsweise versuchen, auf einer geraden Linie zu laufen. Außerdem gibt es noch ein Glücksrad mit tollen Preisen.

In der Beratungsstelle (Bergrather Straße 51-53, 52249 Eschweiler) wird es von 11:00 bis 17:00 Uhr ebenfalls ein kleines Programm geben. Neben Kaffee und Kuchen werden Schnupperkurse zu Meditations- und Achtsamkeitsübungen angeboten. Da hinter jeder Suchterkrankung auch eine Geschichte steckt, geben Betroffene Einblicke in ihre Erfahrungen. Informationen zu den Suchtberatungsstellen in der StädteRegion sind hier zu finden: https://www.staedteregion-aachen.de/suchtberatung.

Die Suchtberatung ist eine Plattform für viele suchtgefährdete und abhängigkeitserkrankte Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Das Suchthilfesystem steht jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und der Energiekrise vor großen finanziellen Problemen. Einige Einrichtungen haben deshalb mit existenziellen Herausforderungen zu kämpfen. Unter dem Schwerpunktthema: „Wir sind für alle da…noch“ soll beim Aktionstag Suchtberatung auf dieses Problem aufmerksam gemacht werden. Initiator ist die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS).

StädteRegion Aachen

S 13 Öffentlichkeitsarbeit

Raum C 146, Zollernstraße 10, 52070 Aachen