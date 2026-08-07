Tankstellen unter Verdacht: Tausende mutmaßliche Verstöße gegen neue Spritpreis-Regel – warum greift das Kartellamt nicht konsequenter durch?
Seit dem 1. April 2026 gilt in Deutschland eine neue Regelung für Kraftstoffpreise. Tankstellen dürfen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen – und zwar ausschließlich um 12 Uhr mittags. Preissenkungen bleiben dagegen jederzeit erlaubt. Ziel der Regelung ist es, das bisherige Preischaos einzudämmen und Verbrauchern mehr Transparenz beim Tanken zu verschaffen.
Doch nur wenige Monate nach Einführung der neuen Vorschrift geraten zahlreiche Tankstellen bereits in den Fokus der Behörden.
Fast jede fünfte Tankstelle fiel auf
Nach einer Auswertung des Preisportals Mehr-Tanken wurden Daten von rund 15.240 Tankstellen untersucht.
Das Ergebnis überrascht:
- rund 2.995 Tankstellen sollen gegen die neue Regelung verstoßen haben,
- insgesamt wurden etwa 17.000 auffällige Preisänderungen registriert,
- damit war nahezu jede fünfte Tankstelle betroffen.
In mehreren Bundesländern laufen inzwischen Prüfverfahren.
Was genau ist erlaubt?
Die neue Regelung ist eigentlich einfach.
Erlaubt ist:
✅ eine Preiserhöhung pro Tag
✅ ausschließlich um 12:00 Uhr
Nicht erlaubt sind dagegen:
❌ mehrere Preiserhöhungen an einem Tag
❌ Preiserhöhungen vor oder nach 12 Uhr
Preisreduzierungen dürfen dagegen weiterhin beliebig oft erfolgen.
Das Kartellamt spricht zunächst von Verdachtsfällen
Das Bundeskartellamt mahnt allerdings zur Zurückhaltung.
Nicht jede auffällige Preisänderung müsse automatisch einen Gesetzesverstoß darstellen. Als mögliche Ursachen nennen die Behörden unter anderem technische Übermittlungsprobleme, Softwarefehler oder zeitliche Verzögerungen zwischen Kassensystemen und der Übermittlung an die Markttransparenzstelle.
Erst nach einer Einzelfallprüfung könne entschieden werden, ob tatsächlich ein Bußgeld verhängt werde.
Kritische Fragen bleiben dennoch offen
Gerade dieser Punkt sorgt jedoch für Diskussionen.
Die Markttransparenzstelle erhält sämtliche Preisänderungen digital und mit Zeitstempel. Genau diese Daten bilden auch die Grundlage für zahlreiche bekannte Spritpreis-Apps, die Autofahrern nahezu in Echtzeit die aktuellen Kraftstoffpreise anzeigen.
Deshalb stellt sich durchaus die Frage:
Wenn Preisänderungen ohnehin digital dokumentiert werden, warum können offensichtliche Verstöße nicht schneller und konsequenter verfolgt werden?
Natürlich müssen technische Fehler ausgeschlossen werden. Gleichzeitig dürfte sich bei eindeutig dokumentierten Fällen relativ schnell nachvollziehen lassen, ob tatsächlich mehrfach oder außerhalb der erlaubten Uhrzeit Preise erhöht wurden.
Für viele Verbraucher entsteht daher der Eindruck, dass zwar umfangreiche Daten vorhanden sind, deren Durchsetzung jedoch deutlich langsamer erfolgt als die eigentliche Erfassung.
Hohe Bußgelder möglich
Sollte sich ein Verstoß bestätigen, können empfindliche Sanktionen drohen.
Das Gesetz sieht Bußgelder von bis zu 100.000 Euro vor. Verantwortlich sind dabei in der Regel die Unternehmen beziehungsweise die Betreiber mit Preishoheit.
Ob und in welchem Umfang tatsächlich Bußgelder verhängt werden, dürfte sich jedoch erst nach Abschluss der laufenden Prüfungen zeigen.
55 Euro Verwarngeld – reicht das als Abschreckung?
Während bundesweit tausende mutmaßliche Verstöße gegen die neue 12-Uhr-Regel geprüft werden, gibt es inzwischen auch erste Sanktionen.
In Niedersachsen wurden nach Angaben der Behörden rund 250 Tankstellen wegen insgesamt etwa 1.900 Verstößen beanstandet. Statt hoher Bußgelder erhielten die Verantwortlichen zunächst jedoch 1.900 Verwarngelder in Höhe von jeweils 55 Euro.
Diese Summe sorgt durchaus für Diskussionen.
Denn gleichzeitig sieht das Gesetz bei Verstößen grundsätzlich Bußgelder von bis zu 100.000 Euro vor. Die Behörden begründen das vergleichsweise niedrige Verwarngeld damit, dass zunächst auf ein vereinfachtes Verfahren gesetzt werde. Erst bei weiteren oder schwerwiegenden Verstößen sollen reguläre Bußgeldverfahren folgen.
Dennoch dürfte sich so mancher Autofahrer fragen, ob ein Verwarngeld von lediglich 55 Euro tatsächlich geeignet ist, eine abschreckende Wirkung zu entfalten – insbesondere wenn große Mineralölunternehmen oder Betreiberketten betroffen sind.
Noch bemerkenswerter erscheint die Tatsache, dass die Preisänderungen ohnehin digital mit Zeitstempel erfasst werden. Dieselben Daten werden nahezu in Echtzeit an Tank-Apps übermittelt, damit Verbraucher stets die aktuellen Kraftstoffpreise sehen können.
Gerade deshalb stellt sich die berechtigte Frage, weshalb tausende eindeutig auffällige Preisänderungen zunächst umfangreich geprüft werden müssen und warum bislang überwiegend Verwarnungen ausgesprochen wurden, obwohl das Gesetz deutlich höhere Sanktionen vorsieht.
Ob die angekündigten Bußgeldverfahren künftig konsequenter eingesetzt werden, dürfte entscheidend dafür sein, ob die neue 12-Uhr-Regel ihre gewünschte Wirkung langfristig entfalten kann.
Verbraucher profitieren dennoch
Unabhängig von den aktuellen Ermittlungen zeigt die neue Regel bereits Wirkung.
Da Tankstellen ihre Preise tagsüber nicht mehr beliebig anheben dürfen, lassen sich Preisentwicklungen deutlich besser nachvollziehen. Viele Autofahrer können dadurch günstiger tanken und ihre Tankzeiten gezielter planen.
Ob die neue Regelung langfristig erfolgreich ist, wird allerdings auch davon abhängen, wie konsequent Verstöße tatsächlich verfolgt und gegebenenfalls sanktioniert werden. (hk)