Tiere sind keine Wegwerfartikel. Sie sind Familie. 🐾❤️

ICH WARTE IMMER NOCH… 🐾💔

Ich habe nicht verstanden, warum du an diesem Feldweg angehalten hast. Die Fahrt war doch so schön gewesen. Ich hatte den Kopf aus dem Fenster gesteckt, den Fahrtwind gespürt, dein Lächeln gesehen. Ich dachte, wir machen einen Ausflug – nur du und ich.

Dann hast du angehalten. Die Tür ging auf. Ich sprang freudig hinaus, schnupperte im hohen Gras. Aber als ich mich umdrehte, warst du schon wieder im Auto. Ich lief los, bellte, kratzte an der Tür. Doch du hast nicht mehr zurückgeblickt. Ich hörte nur noch das Brummen des Motors und sah, wie du immer kleiner wurdest.

Ich rannte. So schnell ich konnte. Doch meine Beine konnten dein Auto nicht einholen. Irgendwann blieb ich keuchend stehen. Vielleicht war das ein Missverständnis. Vielleicht kommst du zurück.

Ich wartete.

Tag für Tag saß ich an diesem Ort. Ich verstand nicht, was ich falsch gemacht hatte. War ich nicht brav genug? Hätte ich nicht so viel aufgeregt wedeln sollen, als du nach Hause kamst? Hätte ich mich nicht an dich kuscheln sollen, wenn du traurig warst?

Ich aß nicht. Ich trank nur aus einer schlammigen Pfütze. Fremde Menschen fuhren vorbei. Manche riefen nach mir, andere jagten mich davon. Doch ich wollte nicht gehen. Ich musste doch hier bleiben – falls du mich suchst.

Dann kam sie. Eine sanfte Stimme. Eine Hand, die mir Futter hinhielt. Ich wollte nicht. Ich wollte dich. Doch sie kam jeden Tag. Sprach mit mir, setzte sich zu mir in den Dreck. Eines Tages ließ ich zu, dass sie mich berührte. Es fühlte sich warm an.

Jetzt bin ich hier. Ein Dach über dem Kopf, eine Schale mit Wasser, ein weiches Kissen. Sie sagt, ich sei ein guter Junge. Sie streichelt mich so, dass es in meinem Bauch kribbelt.

Aber manchmal, wenn es draußen regnet, setze ich mich ans Fenster und lausche. Auf das Geräusch eines Motors, das Bremsen eines Autos. Vielleicht kommst du ja doch zurück. Vielleicht war alles nur ein Irrtum.

Vielleicht…

Aber wenn nicht – dann ist es okay. Denn jetzt weiß ich: Ich war nie das Problem. Ich war nie wertlos. Ich war nie allein.

Denn Tiere sind keine Wegwerfartikel. Sie sind Familie. (hk) 🐾❤️