Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Tino Chrupalla und Alice Weidel: Bundesregierung verschuldet Deutschland als gäbe es kein Morgen

Erstellt durch  

Aktuell, Berlin, Bundestag und Bundesrat - Aktuell, Buntes, Deutschland-News, DeutschlandTrend, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Handel

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Tino Chrupalla und Alice Weidel: Bundesregierung verschuldet Deutschland als gäbe es kein Morgen – Der schwarz-rote Koalitionsausschuss hat sich auf den Haushalt für 2027 geeinigt. Mit 561 Milliarden Euro ist er so groß wie nie zuvor. Im Kernhaushalt sollen 123 Milliarden Euro neue Schulden gemacht werden, nimmt man das Geld aus schuldenfinanzierten Sondertöpfen dazu, landet man bei rund 200 Milliarden Euro Neuverschuldung.

Tino Chrupalla und Alice Weidel, Bundessprecher der Alternative für Deutschland, zum Ergebnis des Koalitionsausschusses:

„Die deutsche Bundesregierung verschuldet Deutschland als gäbe es kein Morgen. Künftige Generationen, die all diese Kredite irgendwann zurückzahlen müssen, sind der Koalition allem Anschein nach völlig egal.

SEO Booster Suite - Dein eigenes Premium-WordPress-Backend Banner 2026

Auch das Argument, dass man sich verschuldet, um die Bundesrepublik zukunftsfähig zu machen, verfängt nicht. Denn ein Wirtschaftsforschungsinstitut nach dem anderen dokumentiert eindrücklich, wie große Teile des ‚Sondervermögen‘ zweckentfremdet werden, zuletzt das renommierte ifo-Institut.

Was der Bundesregierung völlig abgeht, ist jede Form des betriebswirtschaftlichen Denkens: Macht ein Unternehmen Verlust, muss es sparen. Doch auf diese Idee kommt Schwarz-Rot für den Bundeshaushalt nicht. Stattdessen werden die großen Positionen nicht hinterfragt – die immensen Migrationskosten, die Ukraine-Hilfe und der ineffiziente, überbordende Staatsapparat beispielsweise.

Die Schuldenorgie sucht weltweit ihresgleichen. Sie droht, Deutschland schon bald völlig handlungsunfähig zu machen. Denn sollten die großen Rating-Agenturen ihr Vertrauen in die deutsche Politik verlieren, würden die Kreditzinsen für Staatsanleihen merklich steigen. Die Bundesregierung muss endlich Politik für ihre Bürger machen – oder zurücktreten, damit jene das Ruder übernehmen können, die genau das tun werden.“

SEO Booster AI PRO SEO Banner

***
Text: Alternative für Deutschland

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #13.11.2026 #AfD #Aktuell #Alice Weidel #Alternative für Deutschland #Bundesregierung #Bundesregierung verschuldet Deutschland #Deutschland #Haushalt 2027 #ifo Institut #Koalitionsausschuss #Migrationskosten #Nachrichten #Neuverschuldung #News #Schulden #Sondervermögen #Staatsapparat #Tino Chrupalla #Ukraine-Hilfe

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com