Trier – Aktueller Hinweis: Stadtkasse zieht an den Viehmarkt

Posted in

Trier – Aktueller Hinweis: (gut) Weil die Stadtkasse in das ehemalige Sparkassen-Gebäude am Viehmarkt umzieht, ist sie von Montag, 7., bis Freitag, 11. März, nur eingeschränkt telefonisch erreichbar.

Bis Freitag, 4. März, stehen die Mitarbeitenden wie üblich in der Simeonstraße 55 nach Terminvergabe persönlich zur Verfügung. Ab dem 14. März sind alle Mitarbeitenden der Stadtkasse inklusive der Vollstreckungsstelle dann in den neuen Räumen am Viehmarkt im dritten Obergeschoss zu erreichen.

Für persönliche Vorsprachen muss vorab telefonisch ein Termin vereinbart werden.

***

Presseamt Trier