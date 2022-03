Trier – Bildung: Antrag für kostenlose Schulbuchausleihe bis 15. März stellen

Posted in

Trier – Bildung: (pe) Die Antragsfrist für den Antrag auf Lernmittelfreiheit (kostenlose Schulbuchausleihe) zum Schuljahr 2022/ 23 endet am Dienstag, 15. März. Die Anträge wurden bereits von den Schulen verteilt.

Eltern finden den Antrag auf Lernmittelfreiheit auch zum Ausdrucken auf der Internetseite der Stadt Trier www.trier.de,

Suchbegriff: Schulbuchausleihe. Er muss ausgefüllt, unterschrieben und mit den entsprechenden Einkommensnachweisen bis 15. März per Post an das Amt für Schulen und Sport, Sichelstraße 8, 54290 Trier, gesendet werden. Anträge, die danach eingehen, werden nur in Ausnahmen berücksichtigt.

Das städtische Amt für Schulen und Sport bietet auch die Möglichkeit, den Antrag auf Lernmittelfreiheit bequem online zu stellen. Diese Option ist ebenfalls über das Internetportal www.trier.de, (Suchbegriff: Schulbuchausleihe) zu finden.

Presseamt Trier