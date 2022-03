Trier – Corona-Aktuell 18.03.2022: Fahrplan des Trierer Impfmobils für kommende Woche

Posted in

Trier – Corona-Aktuell 18.03.2022: (em) Das „Trierer Impfmobil“ ist in der kommenden Woche im Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier unterwegs.

Bei dem Impfmobil handelt es sich um einen auffällig markierten Rettungswagen der Trierer Berufsfeuerwehr, bei dem jeder sich unkompliziert und ohne Anmeldung eine Schutzimpfung gegen Covid-19 abholen kann. Wer möchte, kann sich im Impfmobil auf Wunsch ohne Anmeldung mit dem Impfstoff Novavax impfen zu lassen. Wer sich im Impfzentrum mit dem Impfstoff Novavax impfen lassen möchte, benötigt dazu weiterhin einen Termin, der beim Land Rheinland-Pfalz unter impftermin.rlp.de gebucht werden kann. An folgenden Stationen hält das Impfmobil:

Montag, 21. März

10 bis 13:30 Uhr vor dem Edeka in Trier-Heiligkreuz.

14.30 bis 18:00 Uhr vor dem Wasgau auf dem Petrisberg in Trier.

Dienstag, 22. März

10 bis 13:30 Uhr Langer Markt in Hermeskeil.

14.30 bis 18:00 Uhr vor dem Kaufland in Hermeskeil.

Mittwoch, 23. März

10 bis 18:00 Uhr vor dem Rewe Saarburg.

Donnerstag, 24. März

10 bis 13:30 Uhr auf dem Stockplatz Trier.

14.30 bis 18:00 Uhr vor neuapostolische Kirche in Trier-Nord, Theobaldstraße 13.

Freitag, 25. März

10 bis 18 Uhr auf dem Kornmarkt in Trier.

Daneben besteht in dieser Woche von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich im gemeinsam von Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier betriebenen Impfzentrum im Messepark in den Moselauen in Trier auch ohne Anmeldung und Termin impfen zu lassen. Bei den oben aufgeführten Angeboten sind nur ein Ausweis und bei einer Boosterimpfung der Nachweis der vorangegangenen Impfungen nötig. Geimpft wird ab 12 Jahren, verimpft werden beim Imofen ohne Anmeldung nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Vakzine von Biontech und Moderna.

Aktuelle Informationen zum Trierer Impfmobil und Informationen über weitere Impfmöglichkeiten gibt es im Internet unter www.trier.de/impfen.



***

Presseamt Trier