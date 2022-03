Trier – Erhebungsstelle für den Zensus 2022 warnt vor Trittbrettfahrern

Posted in

Trier – (kig) Nur noch gut zwei Monate sind es bis zum Start der Befragungen im Rahmen des Zensus 2022. Schon jetzt warnt die Erhebungsstelle der Stadt Trier vor Trittbrettfahrern und bittet, folgende Informationen zu beachten:

Die Befragungen beginnen erst nach dem 15. Mai 2022.

Die betroffenen Haushalte erhalten im Vorfeld ein offizielles Ankündigungsschreiben.

Die Erhebungsbeauftragten werden sich vor der Befragung immer unaufgefordert als solche ausweisen.

Machen Sie keine Angaben zu Bankdaten, persönlichen Kenn- und Passwörtern oder PINs.

Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Erhebungsstelle Zensus 2022.

Die Erhebungen für den bundesweiten Zensus 2022 setzen sich aus drei Bausteinen, der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ), der Haushaltebefragung vor Ort und den Befragungen in sogenannten „Sonderbereichen“ zusammen.

Die GWZ wird zentral vom Statistischen Landesamt organisiert. Ziel ist die flächendeckende und voll-zählige Erfassung aller bestehenden Gebäude mit Wohnraum, bewohnten Unterkünften und der darin befindlichen Wohnungen. Auskunftspflicht besteht für alle Eigentümerinnen und Eigentümer, Verwalterinnen und Verwalter sowie sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Gebäuden oder Wohnungen. Die Ergebnisse dieser Zählung sind eine wichtige Grundlage für wohnungspolitische Entscheidungen und Maßnahmen in der Raumplanung.

Die beiden weiteren Bausteine, die Haushaltebefragung vor Ort und die Erhebung von Sonderbereichen, fallen in die Zuständigkeit der örtlichen Erhebungsstellen. Zu den Sonderbereichen zählen vor allem Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte. Der Zensus 2022 registergestützt. Das bedeutet: Eine flächendeckende Befragung der Bürgerinnen und Bürger ist nicht vorgesehen. Sie wird durch die vorliegenden Daten der Melderegister der Kommunen ersetzt. Ergänzend hierzu werden bei etwas weniger als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands über eine Stichprobenerhebung weitere Merkmale zum Bildungsstand und zur Erwerbstätigkeit gewonnen. Für die ausgewählten Personen besteht Auskunftspflicht.

Für diese Befragungen suchen die Zensuserhebungsstellen seit mehreren Wochen nach ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten. Trotz Corona verzeichnete die Erhebungsstelle Zensus 2022 der Stadt Trier bisher einen stetigen Zulauf. Dennoch sucht die Erhebungsstelle weiterhin nach freiwilligen Interviewerinnen und Interviewern für die Vor-Ort-Befragungen. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit einer steuerfreien Aufwandsentschädigung von rund 800 Euro entlohnt. Die Summe kann je nach Fallzahl variieren. Interessierte können sich unter www.trier.de/rathaus-buerger-in/trier-in-zahlen/zensus-2022/ oder per E-Mail an zensus.info@trier.de registrieren.

Bei Fragen und für weitere Informationen stehen Alexander Adrian und das Team der Erhebungsstelle der Stadt Trier telefonisch (0651/718-2022) oder per E-Mail (zensus.info@trier.de) zur Verfügung. Die Erhebungsstelle für den Landkreis Trier-Saarburg ist erreichbar unter der Rufnummer 0651/715-16686 oder per E-Mail an zensus.info@trier-saarburg.de.

Presseamt Trier