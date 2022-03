Trier – Stadtarchiv öffnet seine Tür

Posted in

Trier – (gut) Alle zwei Jahre wird am bundesweiten Tag der Archive die öffentliche Aufmerksamkeit auf deren vielfältige gesellschaftlichen Funktionen gelenkt.

Viele hundert Archive unterschiedlichster Sparten öffnen an den Aktionstagen für die Bürgerinnen und Bürger ihre Türen und präsentieren sich mit interessanten Programmen als moderne Dienstleister. Auch das Stadtarchiv Trier öffnet am Samstag, 5. März, 10 bis 16 Uhr, gemeinsam mit der Wissenschaftlichen Bibliothek und der Schatzkammer das Haus an der Weberbach 25 und bietet den Triererinnen und Trierern die Möglichkeit, die Bestände und die Aufgaben unter dem Motto „Fakten, Geschichten, Kurioses“ kennenzulernen.

Geboten wird eine Kabinettausstellung zum diesjährigen Motto mit spannenden Beispielen wie gefälschte Urkunden, zensierte Bücher, brisante Akten und Propagandafotos. Auch historische Aufnahmen von Trierer Originalen, wie etwa dem bekannten Gewichtheber Paul Trappen, werden gezeigt.

Zu jeder vollen Stunde gibt es Führungen durch das Haus mit Erläuterungen zur kommunalen Archivarbeit und einem Blick hinter die Kulissen des Stadtarchivs. Außerdem wird ein filmischer Rundgang gezeigt, den der OK 54 vorher dreht. Ein weiterer Programmpunkt am 5. März ist der kostenlose Zugang zur Schatzkammer mit Führungen.

Anmeldung bis Donnerstag, 3. März, unter 0651/718-1429 oder per Mail an veranstaltungenweba@trier.de. Es gilt die 2G-Regel.

Presseamt Trier