Trier – Umwelt: Stadtspaziergang zur Dach- und Fassadenbegrünung Donnerstag, 24. März

Trier – Umwelt: (pe) Im Rahmen des aktuellen VHS-Programms bietet die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz im Trierer Rathaus am Donnerstag, 24. März, 17 Uhr, einen Klimaspaziergang zur Dach- und Fassadenbegrünung an.

In einer zweistündigen Stadttour werden Ideen für urbane Räume und Gebäude vorgestellt und gezeigt, wie ein Leben mit Pflanzen auf dem Hausdach, an Fassaden, Balkonen oder vor dem Haus möglich ist. Treffpunkt für die Tour ist in der Stabsstelle Klima- und Umweltschutz, Luxemburger Straße 1 (frühere Sparkasse an der Römerbrücke).

Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens Montag, 21. März, online (www.vhs-trier.de) unter der Kursnummer 221 – 10151 anzumelden.

***

Presseamt Trier