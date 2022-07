Erstellt in

Trittenheim – Am 19.07.2022, gegen 23:30 Uhr wurde, über Notruf, der Brand eines brachliegenden Baugrundstückes in Trittenheim gemeldet. Es stellte sich heraus, dass mehrere Sträucher und kleinere Bäume in Brand geraten waren.

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.