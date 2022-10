Tübingen – Am 23. Oktober beginnt die Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche

Tübingen (BW) – Literatur wird lebendig – vom 23. bis zum 28. Oktober 2022 findet in Tübingen wieder die Kinder- und Jugendbuchwoche „Leselust“ statt und alles dreht sich ums Lesen, um Bücher und Geschichten. Autorinnen und Autoren geben Einblicke hinter die Kulissen des Schreibens. Lesungen, Theaterstücke und Erzählstunden entführen in literarische Abenteuer und andere Welten. Ein Programm zum Schmökern, Mitfiebern und Staunen. Zur Eröffnung liest Autor Boris Pfeiffer aus „Die drei??? Kids“ und aus seiner neuen Reihe „Survivors“. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen

am Sonntag, 23. Oktober 2022, 15 Uhr,

im Landestheater Tübingen, Eberhardstraße 6.

Der Eintritt ist frei. Freikarten müssen an der LTT-Theaterkasse unter Telefon 07071 9313149 vorbestellt werden. Für alle Veranstaltungen gibt es Karten im Vorverkauf. Die Reservierungen für die meisten Veranstaltungen laufen über das Landestheater Tübingen (LTT) unter Telefon 07071 159255 oder per E-Mail an berberich@landestheater-tuebingen.de.

Schulklassen können bei der Kinder- und Jugendbuchwoche weitere Autorinnen und Autoren live erleben. Am Montag, 24. Oktober, liest Nikola Huppertz aus ihrem für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominierten Buch „Schön wie die Acht“ und entführt in die Welt der Zahlen, der Liebe und der Poesie. Tierisch spannend wird es am Dienstag, 25. Oktober, bei Florian Beckerhoff, der aus seiner Bauernhofgeschichte „Krawall im Stall“ liest. Am Mittwoch, 26. Oktober, geht es mit Grit Poppe und ihrem Jugendroman „Verraten“ (nominiert für den deutschen Jugendliteraturpreis 2021, ausgezeichnet mit dem deutsch-französischen Jugendliteraturpreis 2021) um die Geschichte von Jugendlichen, die von der DDR-Staatssicherheit rekrutiert wurden.

Am Donnerstag, 27. Oktober, gibt es mit der Graphic Novel „Völlig meschugge?!“ eine Lesung, in der es um Antisemitismus, Rassismus, Mobbing, um Freundschaft und letztendlich um alles geht. Melanie Garanin ist live vor Ort. Andreas Steinhöfel wird digital dabei sein und mit ihr gemeinsam über die Zusammenarbeit, die Entstehung des Drehbuchs und die zeichnerischen Herausforderungen sprechen. Zum Schluss wird es unheimlich, wenn Maria Kling am 28. Oktober mit ihrer Geschichte „Freddy und Flo gruseln sich vor gar nix“ (ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2022) zu Gast sein wird und die Theatergruselnacht alle zu einer Geister-Expedition und Monstersuche im LTT einlädt.

Die Lesungen und Autor_innengespräche werden ergänzt durch weitere Beiträge der kooperierenden Institutionen. Das Junge LTT zeigt in der Kinder- und Jugendbuchwoche Stücke aus dem eigenen Repertoire, die auf literarischen Stoffen basieren. Es gibt eine Theaterperformance in englischer Sprache, einen Märchenspaziergang und eine interaktive englischsprachige Vorlesestunde. Der Sportwissenschaftler Prof. Ansgar Thiel geht in der digitalen Kinder-Uni-Vorlesung der Frage „Warum werden Sportler_innen immer besser?“ nach. Der Film wird im Rahmen der Jugendbuchwoche vorab als Preview gezeigt und Prof. Ansgar Thiel wird live im LTT dabei sein, Fragen beantworten und erklären, warum das Lesen auch für die Forschung eine große Rolle spielt. Kindergartengruppen können in der Hauptstelle und den Zweigstellen der Stadtbücherei eine Kamishibai-Vorlesestunde nach dem Bilderbuch „Seepferdchen sind ausverkauft“ besuchen. Neben einer kleinen Buchausstellung im LTT-Foyer, kommt auch in diesem Jahr wieder eine mobile Buchausstellung per Lastenfahrrad mit vielen spannenden Kinderkrimis im Gepäck direkt an die Tübinger Grundschulen.

Die Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche wird veranstaltet von der Stadtbücherei Tübingen, der Familienbildungsstätte Tübingen, dem Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen, der Buchhandlung Gastl, der Osianderschen Buchhandlung, dem Deutsch-Amerikanischen Institut, dem Institut Culturel Franco-Allemand und der Kinder-Uni der Hector Kinderakademien. Die Lesungen wurden gefördert im Rahmen von „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Das komplette Veranstaltungsprogramm und Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten und Öffnungszeiten gibt es auch im Internet.

www.tuebingen.de/jugendbuchwoche

—

Universitätsstadt Tübingen

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 1

72070 Tübingen

Telefon 07071 204-1500