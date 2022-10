Tübingen – Jetzt anmelden: Zwei Kurse „Mütter im Gespräch – aktiv!“ starten im November

Tübingen (BW) – Für neuzugewanderte Mütter bietet die Universitätsstadt Tübingen in Kooperation mit der kit jugendhilfe kostenlose Bildungs- und Empowermentkurse an. Sie unterstützen die Frauen dabei, in Tübingen schnell Fuß zu fassen, sich zu vernetzen und ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Auf dem Programm stehen Themen wie Bildung, Erziehung, Gesundheitswesen und Arbeitsmarkt. Darüber hinaus erkunden die Teilnehmerinnen örtliche Beratungs-, Bildungs-, Kultur- und Teilhabe-Angebote, tauschen sich mit Engagierten aus und organisieren eigene Veranstaltungen. Dolmetscherinnen helfen bei Verständnisfragen. Für Kinder bis drei Jahre gibt es eine Kinderbetreuung.

Die ersten beiden Kurse starten im November 2022: Kurs 1 beginnt am 23. November 2022 und geht bis zum 9. März 2023, wöchentlich mittwochs und donnerstags, jeweils von 9 bis 11.30 Uhr im Stadtteiltreff Brückenhaus, Werkstraße 8. Kurs 2 beginnt am 24. November 2022 und geht bis zum 10. März 2023, wöchentlich donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 11.30 Uhr, im Stadtteiltreff NaSe, Janusz-Korczak-Weg 1. Die Kurse sind für die Teilnehmerinnen kostenlos. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an hanna.johner@tuebingen.de oder telefonisch unter 07071 204-1485.

„Mütter im Gespräch – aktiv!“ ist eine Weiterentwicklung des Projekts „Mütter im Gespräch“, das von 2018 bis 2022 bereits viele zugewanderte Mütter in Tübingen erreicht hat. Es wird gefördert im Rahmen des Programms „Integration vor Ort – Stärkung kommunaler Strukturen“ vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg.

