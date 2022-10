Tübingen – Jubiläumsausstellung zu 50 Jahren Offener Kinder- und Jugendarbeit in Tübingen

Tübingen (BW) – Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums präsentiert die städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit in Tübingen die Jubiläumsausstellung „Freiräume – Ein Streifzug durch die Geschichte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Tübingen und ein Ausblick auf die Zukunft”. Sie steht vom 15. Oktober bis 12. November 2022 am Quartiersplatz im Alten Güterbahnhof-Areal. In den ersten drei Wochen der Ausstellung finden parallel Workshops und weitere Angebote statt. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen

mittwochs bis freitags, zwischen 15 und 18 Uhr sowie

samstags, von 12 bis 16 Uhr,

auf dem Quartiersplatz im Alten Güterbahnhof-Areal, Eisenbahnstraße 21.

Während der Öffnungszeiten sind Mitarbeiter_innen der Fachabteilung Jugendarbeit vor Ort, erklären die Ausstellung, beantworten Fragen und leiten die verschiedenen Workshops. Es gibt unter anderem Bewegungs-, Bastel-, Kreativ- und Jugendkultur-Angebote. Außerdem gibt es offene Angebote zum Verweilen und gemeinsamen Treffen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf der Internetseite www.50jahre-sheesh.de gibt eine Übersicht der Workshops und ihre Termine.

Das Fundament der Ausstellung ist ein umgestalteter Übersee-Container, in dem Objekte wie Alltagsgegenstände aus den Jugendhäusern, Fotos, Plakate und Weiteres ausgestellt sind. Diese spiegeln die Arbeit, Geschichte und den Zeitgeist der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Laufe der Jahrzehnte plastisch wider. Infotafeln setzen die Objekte in einen Kontext und verweisen auf audiovisuelle Beiträge auf der Internetseite www.50jahre-sheesh.de.

Unter dem Motto „50 Jahre schon? Sheesh“ gab es bereits ein vielfältiges Rahmen- und Bühnenprogramm beim Stadtfest. Seit Juni sind an verschiedenen Orten in Tübingen übergroße Planen an Bauzäunen ausgestellt, welche die Geschichte der Einrichtungen in Fotos und kurzen Texten dokumentieren. Die Planen sind nun alle auf dem Ausstellungsgelände am Quartiersplatz Alter Güterbahnhof.

15. Oktober bis 12. November 2022

Am Quartiersplatz Alter Güterbahnhof, Eisenbahnstraße 21

Der Eintritt zur Ausstellung und den partizipativen Angeboten ist frei.

www.50jahre-sheesh.de

