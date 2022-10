Tübingen – Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche im Kidslab

Tübingen (BW) – Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums präsentiert die städtische Offene Kinder- und Jugendarbeit in Tübingen die Jubiläumsausstellung „Freiräume – Ein Streifzug durch die Geschichte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Tübingen und ein Ausblick auf die Zukunft”. Zur Ausstellung, die bis 12. November 2022 am Quartiersplatz im Alten Güterbahnhof steht, gehören auch Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche: das Kidslab.

Auf dem Programm stehen zum Beispiel Workshops zum Trommelbau, Bewegungsspiele und Textilien gestalten mit der Farbschleuder. Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

www.50jahre-sheesh.de

Samstag, 29. Oktober 2022, 12 bis 16 Uhr

3D Minecraft (8 bis 16 Jahre)

Hast du Lust auf Minecraft? Ein erfahrener Minecraft-Spieler bringt dir die Tricks und Kniffe des Abenteuer-Modus bei. Für Neulinge in der Minecraft-Welt.

Mittwoch, 2. November 2022, 13 bis 17 Uhr

Trommelbau Workshop 1

In Tontöpfen wachsen nicht nur Pflanzen, sie geben auch einen prima Klangkörper für Trommeln. Wir zeigen dir, wie das geht.

Donnerstag, 3. November 2022, 14 bis 17 Uhr

Freitag, 4. November 2022, 14 bis 17 Uhr

Bewegungsspiele und Farbschleuder

Kleine Bewegungsspiele von Crossboule bis Jonglage und T-Shirts und Taschen gestalten mit der Farbschleuder.

Samstag, 5. November 2022, 13 bis 14 Uhr

Trommelbau Workshop 2

Wir probieren die am Mittwoch gebauten Trommeln aus.

Samstag, 5. November 2022, 12 bis 16 Uhr

Riesen-Seifenblasen und Finissage

Seifenblasenwerkzeug selbst basteln und gleich ausprobieren. Bei grooviger Musik, Snacks und Tee sagen wir Ade.

