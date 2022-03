Tübingen – Städtische Vorhabenliste wurde aktualisiert

Posted in

Tübingen (BW) – 64 Vorhaben stehen derzeit auf der Vorhabenliste der Stadtverwaltung, fünf davon sind seit der letzten Aktualisierung im Mai 2021 neu hinzugekommen.

Mit der Liste informiert die Universitätsstadt Tübingen unter www.tuebingen.de/vorhabenliste über wichtige Projekte, die in den kommenden Jahren in Tübingen anstehen. Die Liste reicht von A wie Aufwertung Kirchgraben/Neuhaldenstraße bis W wie Wissenschafts- und Technologiepark.

„Die Vorhabenliste gibt mit kurzen Beschreibungen einen Überblick über die großen Projekte, die in den nächsten Monaten und Jahren bei der Stadtentwicklung anstehen, und informiert darüber so früh wie möglich“, sagt Jürgen Rohleder, Leiter der Fachabteilung Bürgerbeteiligung, Zentrale Dienste und Veranstaltungen. Die Liste enthält Vorhaben, die stark in die Lebenssituation der Menschen eingreifen oder die Ressourcen der Universitätsstadt Tübingen auf viele Jahre binden. Für abgeschlossene Projekte gibt es ein Archiv auf derselben Seite.

Für einige Projekte ist eine Bürgerbeteiligung gesetzlich vorgeschrieben. Bei manchen gibt es Gestaltungs- oder Mitwirkungsmöglichkeiten. Fast alle sind von großem öffentlichen Interesse. Die Liste kann man mit einer interaktiven Karte oder nach Stadtteilen durchsuchen.

www.tuebingen.de/vorhabenliste

