Tübingen – Umwelt: Klimawerkstätten an der Geschwister-Scholl-Schule mit OB Boris Palmer

Erstellt in

Tübingen (BW) – Umwelt: Auch in diesem Jahr finden an der Geschwister-Scholl-Schule wieder Klimawerkstätten statt. Insgesamt 211 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule und des Gymnasiums lernen in Vorträgen und verschiedenen Workshops Neues über den Klimawandel und entwickeln eigene Ideen, wie jeder das Klima schützen kann.

In Gruppen erschließen sie Themen wie Vermeidung von Plastik, klimafreundliche Ernährung und Bekleidung oder Schule und Straßenverkehr auf möglichst praktische Art. Ziel der Gruppenarbeiten ist es, sogenannte Top-Klimaschutz-Tipps zu erarbeiten. Mit der Unterzeichnung eines Zukunftsvertrags verpflichten sich die Schülerinnen und Schüler, die erarbeiteten Tipps bis zu den Sommerferien umzusetzen.

Am Mittwoch, 6. Juli 2022, präsentieren die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums um 12.30 Uhr ihre Tipps in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule und diskutieren darüber anschließend mit Oberbürgermeister Boris Palmer. Am Donnerstag, 7. Juli, stellen die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule ihre Ergebnisse ebenfalls um 12.30 Uhr vor und tauschen sich mit Palmer darüber aus. Die Präsentationen sind nicht öffentlich.

Die Klimawerkstatt ist eingebettet in den jährlichen UNESCO-Projekttag der Geschwister-Scholl-Schule. Angesprochen sind die Jahrgangsstufen 8 des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule. Die mittlerweile zehnte Klimawerkstatt organisiert die städtische Stabsstelle für Umwelt-und Klimaschutz als Teil der Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“.

www.tuebingen-macht-blau.de

—

Universitätsstadt Tübingen

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 1

72070 Tübingen