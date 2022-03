Tübingen – Umwelt: Stadt schaltet die Lichter aus am 26. März

Tübingen (BW) – Umwelt: „Licht aus“ heißt es bei der Earth Hour am Samstag, 26. März 2022. Auch die Universitätsstadt Tübingen macht wieder bei der weltweiten Klimaschutzaktion mit und schaltet von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr die Beleuchtung an der Neckarmauer, am Hölderlinturm, am Rathaus und an den Fassaden in der historischen Innenstadt aus.

Bei der Earth Hour des World Wide Fund For Nature (WWF) setzen mehr als 7.000 Städte in der ganzen Welt für 60 Minuten ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz, indem sie bekannte Sehenswürdigkeiten verdunkeln. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine möchte die Earth Hour in diesem Jahr außerdem ein Zeichen für den Frieden setzen. Auch private Haushalte sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Ziel ist es, Menschen dazu zu motivieren, umweltfreundlicher und friedvoller zu leben und zu handeln.

Viele Tipps zum Energie und Geld sparen gibt die Internetseite der städtischen Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“.

www.tuebingen-macht-blau.de

