Tübingen – Verpackungssteuer: Benutztes Mehrweggeschirr wieder zurückbringen

Tübingen (BW) – Verpackungssteuer: Immer mehr Menschen in Tübingen nutzen das Angebot, Speisen und Getränke in Mehrweg-Geschirr mitzunehmen. Das System funktioniert aber nur, wenn die Behältnisse im Umlauf bleiben und nicht in heimischen Küchen- oder Büroschränken gelagert werden. Immer öfter bekommt die Stadtverwaltung aus der Gastronomie die Rückmeldung, dass Behältnisse fehlen. Sie bittet daher darum, die Becher oder Schüsseln zeitnah wieder zu einem Betrieb zurückzubringen, der an dem Mehrwegsystem teilnimmt.

Seit Januar dieses Jahres gilt in Tübingen die Verpackungssteuer. Mittlerweile geben über 150 Betriebe in Tübingen ihre Speisen und Getränke in Mehrweggeschirr aus. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Denn bei der Nutzung von Mehrweggeschirr fällt keine Verpackungssteuer an. Die Universitätsstadt Tübingen unterstützt seit 2020 die Einführung von Mehrweggeschirr in der Gastronomie über ein finanzielles Förderprogramm.

www.tuebingen.de/mehrweg

—

Universitätsstadt Tübingen

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 1

72070 Tübingen

