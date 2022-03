Tübingen – Vortrag zu Johannes Keplers Entdeckungen am 15. März

Posted in

Tübingen (BW) – Johannes Kepler feiert in diesem Jahr seinen 450. Geburtstag. Burkhard Kümmerer von der Technischen Universität Darmstadt lädt in einem Vortrag auf eine Zeitreise zu Kepler ein und erklärt, wie sich der Blick in den Himmel durch die Erkenntnisse und Forschungen des Astronomen radikal verändert hat. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen

am Dienstag, 15. März 2022, 19 Uhr,

im Stadtmuseum, Kornhausstraße 10.

Unter dem Titel „Dem Bauplan Gottes auf der Spur“ analysiert Kümmerer die Entdeckungen Keplers. Der Astronom, Physiker, Optiker und Mathematiker schrieb die später nach ihm benannten Gesetze der Planetenbewegung und zeigte so endgültig auf, dass die Sonne im Zentrum steht und sich alle Planeten, einschließlich der Erde, um sie drehen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Zutritt haben Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Regel). Personen ab 18 Jahren müssen eine FFP2-Maske tragen.

Johannes Kepler begann sein Studium der Theologie in Tübingen und besuchte auch Mathematik- und Astronomie-Unterricht bei Michael Mästlin. Fasziniert vom heliozentrischen System der Planetenbewegungen von Nikolaus Kopernikus gab er das Theologiestudium zugunsten seiner kosmologischen Studien auf.

Die Veranstaltung findet anlässlich der Ausstellung im Foyer des Stadtmuseums zum 450. Geburtstag von Johannes Kepler statt. Sie zeigt Zeugnisse seiner Tübinger Zeit und ist noch bis zum 24. April zu sehen.

