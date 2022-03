Tübingen – „WestenTaschen“ für neue Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Weststadt

Posted in

Tübingen (BW) – Wer in die Tübinger Weststadt zieht, erhält zur Begrüßung eine individuell bemalte „WestenTasche“. Sie ist gefüllt mit Infomaterialien und kleinen Überraschungen von unterschiedlichen Organisationen, Einrichtungen und anderen sozial Engagierten vor Ort. Die „WestenTasche“ soll dabei helfen, sich im Stadtteil einzuleben und Anschluss zu finden. Deswegen bekommt man sie direkt von einer Nachbarin oder einem Nachbar.

Das Nachbarschaftsnetz Äußere Weststadt und die Stadtteilsozialarbeit haben die Aktion in Anlehnung an das „Hallo Päckle“ aus der Südstadt initiiert. „Die Weststadt ist ein Stadtteil im Aufbruch“, sagt Ulrike Stöhrer, Leiterin des dortigen Büros für Stadtteilsozialarbeit. „Treffpunkte sind im Entstehen, Begegnung und Austausch untereinander werden immer wichtiger. Die WestenTasche soll alle Neuzugezogenen willkommen heißen und dazu einladen, die Weststadt zu entdecken und zu einem lebendigen Lebensraum zu gestalten.“

Gisela Reitzner vom Nachbarschaftsnetz Äußere Weststadt ergänzt: „Wir möchten die Bewohnerinnen und Bewohner der Weststadt dazu anregen, sich in ihrem Umfeld umzuschauen: Ist im Haus oder ums Eck jemand neu eingezogen? Dann kann man eine WestenTasche im Stadtteilbüro abholen und damit die neuen Nachbarinnen und Nachbarn begrüßen.“ Anregungen und Ideen für eine Weiterentwicklung und Neubefüllung der „WestenTasche“ nimmt das Nachbarschaftsnetz Äußere Weststadt jederzeit entgegen. Wer an diesem oder anderen Projekten mitwirken möchte, kann sich an Ulrike Stöhrer wenden (Telefon 07071 204-1722, E-Mail Ulrike.Stoehrer@tuebingen.de).

www.tuebingen.de/weststadt

—

Universitätsstadt Tübingen

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Markt 1

72070 Tübingen