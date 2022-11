Umwelt – Stadt Marburg wird für Fledermausschutz geehrt

NABU Hessen verleiht die Auszeichnung „Fledermausfreundliches Haus“ an die Waldschule Wehrda

Wetzlar (HE) – Während der Sanierung der Waldschule Wehrda wurden in vorbildlicher Weisevon allen Beteiligten die Quartiere der dort lebenden Zwerg- und Breitflügelfledermäuse erhalten und zahlreiche weitere fledermausfreundliche Elemente eingebaut. So wurde ein wichtiger Beitrag zum Überleben der gefährdeten Fledermäuse geleistet.

Am heutigen Dienstag, den 15.November 2022 wird die Stadt Marburg und die Waldschule Wehrda vom NABU Hessen im Rahmen der Aktion „Fledermausfreundliches Haus“ ausgezeichnet. Die Waldschule ist das 50. Fledermausfreundliche Haus im Landkreis Marburg-Biedenkopf.

„Der NABU freut sich außerordentlich, dass die Stadt Marburg in den Umbau so viel Sachverstand hat einfließen lassen“, sagt Mark Harthun, Geschäftsführer Naturschutz beim NABU Landesverband Hessen. In den Schulgebäuden wurden Spaltenquartiere, Aufputzquartiere und sogar ein Winterquartier im Dachraum in enger Abstimmung mit dem baubegleitendem Büro für Landschaftsökologie Simon und Widdig eingebaut. In der sanierten Fassade wurden Einschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse mit dahinterliegenden Unterputzkästen integriert. „Durch die Sanierung ist eine wahre Luxusimmobilie für Fledermäuse entstanden, die durch ihre Lage am Wald als Rückzugsmöglichkeit für Fledermäuse besonders an Wert gewinnt“, so Petra Gatz, Projektleiterin „Fledermausfreundliches Haus“ beim NABU Hessen.

Das Lehrerkollegium hat während der Sanierung unter Federführung der Rektorin Frau Gaby Lowak mit großem Engagement den Fledermausschutz als Thema in den Unterricht integriert. Die von den „Schul-Fledermäusen“ begeisterten Schüler begrüßen heute die zahlreichen Gäste mit einem Fledermauslied und runden die Auszeichnung mit weiteren Fledermaus-Beiträgen ab.

Hintergrund zum „Fledermausfreundlichen Haus“

Das „Fledermausfreundliche Haus“ ist eine gemeinsame Aktion des NABU Hessen, des Landes Hessen und der Stiftung Hessischer Naturschutz. Sie wird von der NABU-Landesarbeitsgruppe „Fledermausschutz“ fachlich betreut. Der NABU zeichnet nicht nur fledermausfreundliche Häuser aus, er berät auch interessierte Hausbesitzer bei Renovierungen und Hilfsmaßnahmen für die wendigen Nachtjäger. „Fledermäuse sind sehr angenehme Untermieter, machen keinen Lärm und richten keine Schäden an der Bausubstanz an. Lediglich kleine Hinterlassenschaften verraten ihre Anwesenheit am Haus.

Diese gelten jedoch als hervorragender Pflanzendünger“, so Gatz. Fledermäuse bringen Hausbesitzern auch einige Vorteile. So vertilgen sie z.B. bis zu 4.000 Mücken pro Nacht und zeigen, wo das Lebensumfeld noch intakt ist. Das Anbringen von Fledermausquartieren ist auch bei Renovierungs-Arbeiten an Häusern problemlos durchführbar. Nur wenige Maßnahmen reichen schon aus, um dem faszinierenden Flugsäuger zu helfen.

Bei der Aktion „Fledermausfreundliches Haus“ zeichnet der Naturschutzverband private und öffentliche Hausbesitzer aus, die an ihren Gebäuden Quartiere für Fledermäuse einrichten, oder bestehende fördern. Leider stehen Fledermäusen inzwischen immer weniger natürliche Verstecke wie Baumhöhlen zur Verfügung. Die Mehrzahl der in Hessen vorkommenden Fledermausarten ist sogar gebäudebewohnend und findet aufgrund von Sanierungen um Dämmmaßnahmen immer weniger geeignete Quartiere. Daher sind sie auf Quartiere im menschlichen Umfeld angewiesen. In Hessen gibt es schon über 1.330 fledermausfreundliche Häuser – dank dem Engagement der privaten Haus- und Gebäudeeigentümer. Auch das Marburger Schloss, die Jugendburg Hessenstein, das Stadthaus Lorsch, das Schlosshotel Wolfsbrunnen, die Kasseler Werkstatt und die Zehntscheune Züschen sind als fledermausfreundlich ausgezeichnet.

