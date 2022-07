Umwelt – Wassersparen im Alltag

Tipps zum nachhaltigen Umgang mit Wasser

Umwelt – Steigende Temperaturen, sinkende Niederschlagsmengen, immer mehr Hitzetage – in Deutschland ist Wasserknappheit bisher zwar noch kein größeres Problem. Doch vor allem in heißen und trockenen Sommern sollten auch Privatleute ihren Wasserverbrauch reduzieren und bewusster mit Wasser umgehen. So können wir die lebenswichtige Ressource Wasser schonen.

Haushalt

Geschirrspüler und Waschmaschine nur vollbeladen laufen lassen

Duschen statt Vollbad

Wasserspar-Duschkopf statt Standard-Duschkopf installieren

Waschmittel richtig dosieren

Lebensmittel möglichst regional und saisonal und aus ökologischem Anbau kaufen

Keine Schadstoffe (z.B. Farbreste, Medikamente) in die Toilette oder Spüle

Garten

Nur nachts oder in den Morgen- oder Abendstunden gießen

Regenwasser sammeln und zum Gießen nutzen

Möglichst effizient gießen, nicht auf die Blätter, besser nahe am Erdboden

lieber seltener gießen und gut durchfeuchten, als täglich wenig – regionale Gießempfehlung des Deutschen Wetterdienstes berücksichtigen, Pflanzen beobachten

die Hinweise und Allgemeinverfügungen der Kommunen zur Wasserentnahme aus Bächen, Flüsse und Seen sowie aus Gartenbrunnen berücksichtigen, die Hinweise dienen, z.B. dem Schutz der Ökosysteme und zur Unterstützung des wassersparenden Gießens (z.B. nur in den Abendstunden)

ebenso sind die Hinweise der (Trink)Wasserversorger zu berücksichtigen, sie dienen der Aufrechterhaltung einer stabilen Trinkwasserversorgung für alle

Pool

möglichst vor der Trockenheit befüllen

nur nachts befüllen

Pool „pflegen“, z.B. abdecken bei Abwesenheit schützt vor Verunreinigung und Verdunstung

Weiteres

Auto waschen nur in der Waschanlage (gilt immer)

Wassersparen auch im Urlaub

Wassermenge und Wasserqualität sind immer zusammen zu denken – Sparen allein reicht nicht

Viele weitere Tipps, Hinweise und Hintergrundinformationen zum Wasserspare finden Sie auf unseren Internetseiten:

Trockenheit in Deutschland – Fragen und Antworten

Broschüre Wassersparen im Haushalt

UBA-Verbraucherportal: Umwelttipp Warmwasser

UBA-Verbraucherportal: Umwelttipp Trinkwasser

UBA-Verbraucherportal: Umwelttipp Regenwassernutzung

UBA-Verbraucherportal: Umwelttipp Wäsche waschen

Originalmeldung

Umweltbundesamt, 21.07.2022

_____________________________________________

Umweltbundesamt, Postfach 1406, 06813 Dessau-Roßlau