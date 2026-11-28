VdK-Präsidentin Bentele: „Wer längeres Arbeiten fordert, muss den Menschen die Möglichkeiten dafür schaffen!„ – Verena Bentele: „Mit höheren Abschlägen wird die Schere zwischen Arm und Reich noch stärker aufgehen“ – VdK begrüßt, dass mehr Selbständige und Bundestagsabgeordnete zukünftig in die Rente einzahlen müssen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat den Referentenentwurf zum neuen Rentenpakt veröffentlicht. Dazu kommentiert VdK-Präsidentin Verena Bentele:
„Wir beim VdK sind erstmal froh, dass jetzt ein Gesamtpaket vorliegt. Bisher konnte sich jeder Koalitionspartner die Rosine aus dem Paket der Alterssicherungskommission picken, die ihm lieb war.
Wir begrüßen, dass zukünftig Selbständige, Vorstände und vor allem Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rente einbezogen werden. Wer über die Rente entscheidet, muss auch davon betroffen sein. Die Bund-Länderarbeitsgruppe zur Einbeziehung der Beamten unterstützen wir als ersten konkreten Schritt seit Jahren zu einer echten Erwerbstätigenversicherung.
Klar ist: Mit dem neuen Gesetzesentwurf mutet die Bundesregierung vielen Menschen sehr viel zu. Nicht nur einen späteren Renteneintritt, sondern sie legt mit höheren Abschlägen noch eine extra Schippe obendrauf. Das geht weit über die Empfehlungen der Alterssicherungskommission hinaus.
Die, die sich heute schon die Abschläge leisten können, werden weiterhin früher in Rente gehen, alle anderen werden doppelt bestraft. Die Schere zwischen armen und reicheren Rentnern wird weiter aufgehen. Positiv ist, dass Schwerbehinderte keine höheren Abschläge zu befürchten haben.
Ich erwarte von der Politik, dass sie und auch die Arbeitgeber jetzt sofort umschalten vom Erzwingen von längeren Arbeiten hin zum Ermöglichen von längeren Arbeiten.
Wer längeres Arbeiten fordert, muss jetzt die Zugänge zu Gesundheits- und Rehabilitationsleistungen verbessern und nicht nur die mit höheren Abschlägen bestrafen, die es nicht schaffen. Wir müssen jetzt eine Revolution bei der Reha starten! Wir müssen viel Geld und Hirnschmalz in betriebliche Gesundheitsprävention und Weiterbildungsangebote von Älteren investieren und kluge Altersteilzeitangebote machen.
Aber vor allem brauchen wir realistische und gute Beschäftigungschancen für Ältere, die der Arbeitsmarkt aktuell nicht hergibt. Sonst wird diese Reform scheitern! Oder sie wird ausschließlich auf dem Rücken der Älteren und der Kranken ausgetragen, die nichts von der Kapitalrente haben und vor der Rente ins Krankengeld oder in die Arbeitslosigkeit geschickt werden und im schlimmsten Fall zur Sozialhilfe müssen.
Wichtig ist auch, dass der von der Kommission empfohlene Freibetrag in der Grundsicherung schnell kommt. Er soll den Ärmsten der Armen bis zu 200 Euro pro Monat mehr bringen und endlich dafür sorgen, dass die, die gearbeitet haben mehr im Alter haben als jene, die nicht im Rentensystem abgesichert waren.“
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Text: Sozialverband VdK Deutschland e. V.