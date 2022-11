Weißbach – Christbaum in der Hauptstraße samt Beleuchtung gestohlen

Weißbach (BW) – Bisher unbekannte Täter entwendeten am Wochenende in der Hauptstraße in Weißbach den Christbaum der Gemeinde.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Nordmanntanne samt LED Beleuchtung durch den oder die Täter abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Baumes machen können.

Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Polizei Heilbronn