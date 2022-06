Wiesbaden – Caligari: „Alpen Film Festival 2022“

Wiesbaden (HE) – Caligari: Am Mittwoch, 29. Juni, 17 Uhr, und Donnerstag, 30. Juni, 20 Uhr präsentieren das Kulturamt Wiesbaden – Caligari Filmbühne und der Deutsche Alpenverein Sektion e. V. das „Alpen Film Festival 2022“ in der Reihe „Bergwelten im Film“. Gezeigt werden sechs Bergfilme, die das Kinopublikum auf eine bildgewaltige Reise in die Welt des modernen Alpinismus mitnehmen.

„Die Alpen sind ein Versprechen. Ein Gebirge voller Geschichte und Geschichten, voller Mythen und Mysterien, Märchen und Magie. Die Alpen bieten uns Räume: um Abenteuer zu erleben, uns zurückzuziehen, Grenzen auszuloten, um zu träumen und zu gestalten. Deshalb habe ich Filme ausgesucht, in denen die Berge die Hauptdarsteller sind – und die Menschen die staunenden Besucher“, sagt Autor und Filmemacher Tom Dauer über seine Programmauswahl. „Das Gesamtprogramm ist ein Kaleidoskop des Alpinismus. In unseren Filmen geht es nicht allein um sportliche Höchstleistung, sondern um Zusammenhalt, Verantwortung und Solidarität“, ergänzt Festivalleiterin Sandra Freudenberg.

Karten im Vorverkauf für die Caligari Filmbühne, Marktstraße 9, zu acht, ermäßigt sieben Euro gibt es unter www.wiesbaden.de/caligari, bei der Tourist-Information, Marktplatz 1, und an der Kinokasse. Alle Eintrittskarten der Caligari Filmbühne, die den Aufdruck „RMV KombiTicket“ tragen, berechtigen zur Fahrt mit Bus und Bahn.

