Wiesbaden – „Die Schreibwütigen 2.2“: Anmeldung für Schreibwerkstatt nach Sommerferien ab sofort möglich

Wiesbaden (HE) – Ab sofort können sich Wiesbadener Schülerinnen und Schüler von 13 bis 18 Jahren unter literaturhaus@wiesbaden.de für die nächste Runde der kostenlosen Schreibwerkstatt „Die Schreibwütigen“ anmelden.

Am Donnerstag, 15. September, erlebt die nächste Runde der Schreibwerkstatt „Die Schreibwütigen“ ihren Auftakt mit einer Lesung um 18 Uhr in der Stadt- und Musikbibliothek in der Mauritius-Mediathek. Vom 22. September bis zum 17. November werden bis zu 15 Wiesbadener Schülerinnen und Schüler von 13 bis 18 Jahren immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr die Gelegenheit haben, sich zum literarischen Austausch und zum Schreiben eigener Texte in der Mauritius-Mediathek zu treffen. Seinen Abschluss findet das Projekt mit einer Präsentation der entstandenen Texte am Mittwoch, 23. November, um 18.30 Uhr im Literaturhaus Villa Clementine.

Wie bereits 2020 und 2021 ist die Schreibwerkstatt ein Teil der Reihe „Wörterwelten“ des Bundesverbands der Friedrich-Bödecker-Kreise e. V. (FBK) in Kooperation mit dem Literaturhaus Villa Clementine und den Stadtbibliotheken Wiesbaden. Als Autorenpate fungiert wieder der Wiesbadener Schriftsteller Alexander Pfeiffer. Informationen zu seiner Arbeit im Bereich Schreibwerkstätten stehen unter www.alexanderpfeiffer.de/service/schreibwerkstaetten zur Verfügung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt im Rahmen von „Kultur macht stark“.

Die Geschichten der „Schreibwütigen 2.1“, die von September bis Dezember 2021 unter Anleitung von Pfeiffer im Literaturhaus Villa Clementine miteinander gearbeitet haben, wurden in Buchform im Mitteldeutschen Verlag, Halle (Saale) veröffentlicht. Der Band wird bei der Auftaktlesung am 15. September in der Mauritius-Mediathek erstmals öffentlich präsentiert. Einige der jungen Autorinnen und Autoren werden anwesend sein.

Auch bei den „Schreibwütigen 2.2“ wird es wieder darum gehen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Mix aus Theorie und Praxis des literarischen Schreibens zu vermitteln. In wöchentlichen Sitzungen wird es die Möglichkeit zum Austausch und Feedback untereinander geben, aber auch Phasen, in denen an den eigenen Texten weitergearbeitet werden kann. Auch das Junge Staatstheater Wiesbaden (JUST) wird wieder einen Beitrag zur Schreibwerkstatt in Form eines Workshops zum Thema „Präsenz & Stimme“ leisten.

