Wiesbaden – Fahrzeug rast in Restaurant

Wiesbaden (HE) – Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Wiesbaden sowie der Rettungsdienst der Stadt Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall in der Innenstadt alarmiert. Aus noch bisher unbekannten Gründen, ist ein Fahrzeug durch eine Fensterscheibe in das Restaurant eines Hotels gefahren.

Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt des Unfallhergangs keine Personen im Restaurant. Kurz zuvor war noch voller Betrieb zum Mittagstisch. Auch die Insassen des Unfallfahrzeugs kamen mit einem Schrecken davon und wurden nicht verletzt.

Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und das Fahrzeug aus der Fensterfront geborgen.

Im Einsatz waren die Einheiten der Feuerwachen 1, 2 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Zur Schadenshöhe kann keine Angabe gemacht werden.

