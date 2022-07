Wiesbaden – Kita Jägerhof mit dem Qualitätssiegel „Hessischer Bewegungskindergarten“ ausgezeichnet

Erstellt in

Wiesbaden (HE) – Die Kindertagesstätte Jägerhof trägt als 15. städtische Kita das Qualitätssiegel „Hessischer Bewegungskindergarten“, das nach entsprechender Zertifizierung durch die Sportjugend Hessen verliehen wird.

„Ich ziehe meinen Hut vor dem Kita-Team, den Kindern und Eltern, die den etwa zweieinhalbjährigen Zertifizierungsprozess unter schwierigen Umständen hervorragend gemeistert haben“, gratulierte Sozialdezernent Christoph Manjura bei seiner Begrüßung. Das Qualitätssiegel „Hessischer Bewegungskindergarten“ sei ein Garant für eine umfassende Gesundheitsförderung durch Bewegung, Entspannung und gesundheitsfördernde Ernährung in Kindertagesstätten. „Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist mit ihren Kitas absoluter Spitzenreiter in Hessen und zeigt damit deutlich, wie wichtig ihr die gesunde Entwicklung der Kinder ist. Das galt auch schon vor der COVID-19-Pandemie. Aber der Stellenwert von bewegungsfördernden Angeboten ist in den letzten beiden Jahren sicher nochmal gewachsen“, ist sich Manjura, der einst selbst als Krippenkind die Kita Jägerhof besucht hatte, sicher.

Unterstützt wurde die Kita Jägerhof dabei von der Referentin der Sportjugend Hessen, Annette Krawietz sowie der Fachreferentin der Abteilung Kindertagesstätten im Amt für Soziale Arbeit, Christina Reuter. Manjura dankte im Rahmen der Verleihung dem gesamten Kita-Team, welche die Inhalte einer qualifizierten Bewegungsförderdung der Kinder unter dem Motto „Bewegung ist Leben“ mitgetragen, kreativ gestaltet und umgesetzt hatte: „Die Kita Jägerhof schuf eine vorbereitete Umgebung und bot zahlreiche Aktivitäten zur Bewegungsförderung. Dadurch wurde die Freude der Kinder an Bewegung unterstützt und ihnen das Lernen mit und durch Bewegung in dieser besonderen Zeit ermöglicht“, so Manjura. Abschließend betonte der Sozialdezernent, wie vieler Institutionen und Menschen es bedarf, um „Hessischer Bewegungskindergarten“ werden zu können und dankte sowohl den engagierten Eltern als auch dem Kooperationspartner der Kita Jägerhof, dem Turnverein Biebrich und seinem Vorsitzenden Christian Mattisseck, der den Kindern der Kita ermöglichte neue Bewegungsräume und Bewegungsmaterialien zu erleben und zu erfahren.

