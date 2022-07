Wiesbaden – „Klavierfest“ am Schillerplatz in drei Sälen

Erstellt in

Wiesbaden (He) – Am Freitag, 15. Juli, präsentieren Schülerinnen und Schüler aller Klavierklassen der Wiesbadener Musik- und Kunstschule (WMK) ihr Können auf drei Bühnen am Schillerplatz. Ab 18 Uhr erleben die Gäste beim „Klavierfest“ ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Bach, Beethoven, Chopin und weiteren. Der Eintritt ist frei.

Zum Wandelkonzert mit einem bunt gemischten Programm lädt die WMK an den Schillerplatz ein. Schülerinnen und Schüler aller Alters- und Leistungsstufen präsentieren Werke von Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Duke Ellington und weiteren im Kulturforum, im Studio und im Probensaal. Die Gäste sind herzlich zum „Wandeln“ eingeladen. Los geht es um 18 Uhr im Kulturforum unter dem Motto „Präludium“. Parallel dazu erklingen im Studio und Probensaal kleinere Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten. Beim „Finale“ um 19 Uhr werden im Kulturforum unter anderem Werke von Beethoven, Chopin, die „Toccatina“ von Kapustin und „Scaramouche für 2 Klaviere“ von Darius Milhaud zu hören sein.

