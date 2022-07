Wiesbaden – Mit ESWE Verkehr zum Schiersteiner Hafenfest

Wiesbaden (HE) – Vom 8. bis 11. Juli findet das Schiersteiner Hafenfest statt. Damit die Besucherinnen und Besucher das Fest unbeschwert und vor allem ohne Parkplatzsuchstress genießen können, bietet ESWE Verkehr zwei praktische Ticket-Alternativen an.

Das bundesweit gültige 9-Euro-Ticket lohnt sich als Monatskarte bereits ab wenigen Fahrten und ist in allen Vorverkaufsstellen, Fahrscheinautomaten und in den Bussen erhältlich. Somit ist auch eine Anreise aus dem Wiesbadener Umland bequem und günstig möglich.

Außerdem gibt es an allen Festtagen wieder das praktische Veranstaltungsticket.. Es kostet für Erwachsene 4,60 Euro (Kinder zahlen 2,70 Euro) und berechtigt zu einer Hin- und Rückfahrt mit dem Nahverkehr im gesamten Tarifgebiet 6500 (Wiesbaden, Mainz und Umland) am selben Betriebstag, also bis 5 Uhr am nächsten Morgen beziehungsweise bis zum Ende der letzten Nightliner-Fahrt. Das Ticket muss bei der Hin- und bei der Rückfahrt im Entwertergerät abgestempelt werden – nur dann ist es gültig.

ESWE Verkehr setzt auf den Buslinien von und nach Schierstein an allen Festtagen verstärkt Gelenkbusse sowie bei Bedarf weitere Zusatzbusse ein. Die Festbesucher erreichen das Schiersteiner Hafenfest über die Haltestellen:

• „Zeilstraße“ (Linien 5, 9, 18, 23, 45 und 47),

• „Rathaus Schierstein“ (Linien 5 und 9),

• „Neckarstraße“ (Linien 5 und 9) oder

• „Hafen“ (Linie 23).

Für die Rückfahrt empfiehlt ESWE Verkehr folgende Haltestellen in Schierstein:

• „Hafen“ (Linien 23, N3, und N12),

• „Neckarstraße“ (Linien 5, 9, 14, N3 und N9),

• „Reichsapfelstraße“ (Linien 5, 9, N3 und N9) oder

• „Zeilstraße“ (Linien 5, 9, 18, 23, 45, N3, N9 und N12).

An allen Veranstaltungstagen fahren die Nachtbuslinien N3, N9 und N12 planmäßig auf der Rückfahrt ab Schierstein in Richtung Innenstadt und bedienen die Haltestelle „Hafen“. Die Linie 9 wird an allen Festtagen abends von 20.30 bis 0.30 Uhr auf einen 30-Minuten-Takt verstärkt.

Eine Übersicht über alle Tickets und Tarife sind auf www.eswe-verkehr.de zu finden. Die Standorte aller Vorverkaufsstellen und Fahrscheinautomaten sind in dem interaktiven Liniennetzplan auf www.netzplan-wiesbaden.de verzeichnet. Mehr Informationen gibt es in der Mobilitätszentrale von ESWE Verkehr in der Marktstraße 10 sowie in den Mobilitätsinfos an Hauptbahnhof und Luisenplatz.

