Wiesbaden – Musikkurse für Babys und Kinder an der Wiesbadener Musik- & Kunstschule

Wiesbaden (HE) – An der Wiesbadener Musik- & Kunstschule (WMK) gibt es zahlreiche Angebote für Babys und Kleinkinder. Die neuen Kurse finden in den neuen Räumlichkeiten der WMK in der Langenbeckstraße statt.

Ob musikalische Eltern-Kind-Gruppen, musikalische Früherziehung oder Orff Primus – die WMK bietet ein vielfältiges Kursprogramm für Babys und Kleinkinder an. Der Unterricht findet ab sofort in den neuen Räumlichkeiten in der Langenbeckstraße 5 statt. Neue Kurse starten nach den Sommerferien. Gerne informiert das Musikschulbüro über freie Plätze und Kursmodalitäten unter Telefon (0611) 313032 oder per E-Mail an wmk@wiesbaden.de.

Musikalische Eltern-Kind-Gruppe

Für Babys und Kleinkinder von der Geburt bis zu vier Jahren: Die Kurse sind eine bunte Mischung aus Singen, Sprechen, Bewegung und Instrumentalspiel. Gemeinsam mit ihrer Bezugsperson sammeln die Babys erste Erfahrungen in der Welt der Musik. Auf diese Weise werden spielerisch Wahrnehmung, Motorik und Sinne geschult.

Die Kurszeiten sind Donnerstagvormittag, Phase 0 (0 bis 18 Monate), Phase 1 (18 Monate bis 3 Jahre), und Montag- bis Freitagnachmittag, Phase 2 (3 bis 4 Jahre). Zu zahlen sind 41 Euro pro Monat.

Musikalische Früherziehung

Für Kinder ab vier Jahren: In der musikalischen Früherziehung geht es vor allem um spontanes Ausprobieren und kreatives Gestalten. Die Kinder werden über Singen, Tanz und den Einsatz von Orff-Instrumenten spielerisch mit Musik vertraut gemacht und entwickeln eine lebendige Beziehung zur Musik. Die Kurzseiten sind Montag- bis Freitagnachmittag, Langenbeckstraße, Montag- und Dienstagnachmittag, Robert-Schumann-Schule, sowie Donnerstagnachmittag, Kohlheckschule. Zu zahlen sind 31.50 Euro pro Monat.

Orff Primus

Für Kinder ab sechs Jahren: Beim gemeinsamen Musizieren mit Orff-Instrumenten (beispielsweise Xylophon, Klangstäbe, Pauken) lernen die Kinder spielerisch, ihre Gefühle musikalisch auszudrücken. Dabei wird neben dem Erlernen musikalischer Grundlagen auch das soziale Gruppenverhalten gefördert. Gemeinsames Singen und Basiswissen in Musiklehre sorgen für ein abwechslungsreiches Kurserlebnis. Die Kurszeiten sind Dienstag, 16.55 Uhr, und Freitag, 17.10 Uhr. Zu zahlen sind 26 Euro pro Monat.

Informationen gibt es auch unter www.wmk-wiesbaden.de.

