Wiesbaden – Sommerferienprogramm der Mobilen Jugendarbeit

Wiesbaden (HE) – Die Mobile Jugendarbeit im Amt für Soziale Arbeit bietet in den östlichen Vororten Wiesbadens in der zweiten Sommerferienwoche von Montag bis Freitag, 1. bis 5. August, ein Ferienprogramm mit verschiedenen Angeboten für 10- bis 14-jährige Mädchen und Jungen an.

Das Programm startet am Montag mit einem Parkour-Workshop. Außerdem genießen wir nach einem erlebnisreichen Tag die Sonne bei einem Picknick im Kurpark, klettern in den Bäumen im Kletterwald Neroberg und drehen bei einem Ausflug in das Filmmuseum noch unseren eigenen Stop-Motion-Film. Am Freitag endet das Ferienprogramm mit einem erlebnisreichen Tagesausflug ins Taunus Wunderland.

Eine Anmeldung ist sowohl für einzelne Ausflüge als auch für das gesamte Programm möglich.

Der Beginn und die Dauer sind an allen Tagen unterschiedlich. Dabei liegen die Zeiten immer zwischen 10 und 18 Uhr. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 21. Juli.

Anmeldungen und nähere Informationen gibt es beim Amt für Soziale Arbeit, wi&you, Mobile Jugendarbeit in den östlichen Vororten Wiesbadens, Schultheißstraße 21, 65191 Wiesbaden, Telefon (0611) 50509934, E-Mail: mobile.jugendarbeit@wiesbaden.de.

+++

Herausgeber / Ansprechpartner:

Pressereferat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden