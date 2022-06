Wiesbaden – Trickfilmfestival Wiesbaden: Preis des Kulturamts 2022

Wiesbaden – Oscar-Preisträger Christoph Lauenstein erhält den Preis des Kulturamts der Landeshauptstadt Wiesbaden.

Christoph Lauenstein, geboren 1962 in Hildesheim, studierte Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel (Professor Paul Driessen). Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Wolfgang Lauenstein schuf er den Animationsfilm „Balance“, für den sie 1990 den Oscar für den besten animierten Kurzfilm erhielten. Im selben Jahr wurde Balance auch bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises mit dem Filmband in Silber in der Kategorie „Kurzfilme“ ausgezeichnet.

Christoph Lauenstein arbeitet zusammen mit seinem Zwillingsbruder Wolfgang Lauenstein in Hamburg. In ihrer eigenen Filmproduktion entwickeln und produzieren sie seit 1990 animierte Werbespots für internationale Kunden (Nike, Coca-Cola, Smarties, Telekom, Tchibo, Saturn) und TV-Produktionen, z.B. für MTV oder für das Zeit-Magazin. Dabei sind sie den klassischen handgemachten Animationstechniken Claymation, Stoptrick und Puppentrick treu geblieben.

Christoph Lauenstein ist auf die Entwicklung von abendfüllenden CGI-Animationsfilmprojekten spezialisiert. In den Jahren 2015 bis 2018 entstanden die zwei ersten Langfilme Luis und die Aliens und Die sagenhaften Vier.

Die Verleihung des Preises des Kulturamts der Landeshauptstadt Wiesbaden findet am Samstag, 25. Juni, um 17.30 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung „Best of International Animation 2020/2021“ im Schloss Biebrich statt. Christoph Lauenstein ist persönlich anwesend und stellt den neuen Kurztrickfilm „People in Motion“ vor. Der Film wird im Wettbewerb des Trickfilmfestivals gezeigt. Am Anfang des Programms läuft außer Wettbewerb der Oscar-Gewinner „Balance“.

