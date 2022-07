Wiesbaden – Waldbrand-Warnstufe 3: Schließung der Waldgrillplätze bleibt bestehen

Erstellt in

Wiesbaden (HE) – Wegen der nach wie vor anhaltenden Trockenheit bleiben weiterhin sämtliche öffentlichen Grillplätze in und am Wald geschlossen. Die Stadt Wiesbaden bittet um Verständnis für diese Maßnahmen, die nicht nur dem Schutz der Natur, sondern auch dem der Menschen dienen.

Feuerwehr und Forstdienststellen bitten gleichzeitig die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Jedes Feuer sollte sofort unter der Notrufnummer 112 der Feuerwehr gemeldet und – wenn möglich – die Einsatzkräfte eingewiesen werden. Die Bevölkerung wird gebeten, sämtliche Einfahrten in Feld und Wald freizuhalten. Sie sind im Ernstfall unverzichtbare Rettungswege. Zum Schutz des Waldes ist das Rauchen im Wald ganzjährig verboten. Ordnungskräfte werden die Waldflächen verstärkt kontrollieren.

Die Veranstalter von Festen haben erweiterte Auflagen zu beachten: So muss jeder Grillstand zusätzliche Feuerlöscher oder gefüllte Wassereimer vorweisen.

Nähere Informationen zur aktuellen Situation können Interessierte im Internet unter www.wiesbaden.de/waldbrandgefahr finden.

