Winterdienst Neubrandenburg: Vier-Tore-Stadt ist bereit – Winterdienstsaison beginnt am 15. November – Rufbereitschaft, vorbereitete Technik und bewährte Einsatzabläufe sichern schnelle Reaktionen bei Schnee und Glätte
Am Sonntag, 15. November 2026, beginnt in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg offiziell die Winterdienstsaison. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Die städtische Winterdiensttechnik wurde überprüft und einsatzbereit gemacht, die Sandvorräte sind angelegt und die Abläufe mit den beauftragten Unternehmen abgestimmt. Bis voraussichtlich 31. März 2027 stehen die Einsatzkräfte bereit, um bei Schnee und Glätte für möglichst sichere Verkehrsverhältnisse zu sorgen.
„Unsere Einsatzkräfte wissen, worauf es im Winter ankommt“, sagt Nico Klose, Oberbürgermeister der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg. „Sie sind vorbereitet, die Abläufe sind eingespielt und die Zusammenarbeit mit unseren Partner-unternehmen funktioniert. Darauf können sich die Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger verlassen. Gleichzeitig ist wichtig, dass auch alle Grundstückseigentümer ihren Teil dazu beitragen, Wege bei Schnee und Eis sicher zu halten.“
Winterdienst Neubrandenburg: Rund um die Uhr einsatzbereit
Der Winterdienst setzt auch in dieser Saison auf ein bewährtes System aus Rufbereitschaft, regelmäßigen Kontrollfahrten und klar festgelegten Einsatzprioritäten. Die Rufbereitschaft stellt sicher, dass die Stadt rund um die Uhr auf winterliche Witterungsverhältnisse reagieren kann. Bei Bedarf werden die beauftragten Unternehmen unmittelbar mit Räum- und Streueinsätzen beauftragt.
Neben dem städtischen Bauhof sind drei Unternehmen im Einsatz: Neubrandenburger Straßen- und Tiefbau GmbH (NST) übernimmt den Winterdienst auf den Straßen, REMONDIS kümmert sich unter anderem um Gehwege, Bushaltestellen und städtische Anliegerflächen. Die Kommunal Service Neubrandenburg GmbH (KSN) ist mit Soletechnik auf Rad- und Gehwegen unterwegs. Ergänzend übernimmt der städtische Bauhof die Betreuung weiterer Rad- und Gehwege.
Auch die Materialversorgung ist vorbereitet: Rund 80 Tonnen getrockneter Sand stehen derzeit zur Verfügung. An allen elf Gefällestrecken im Stadtgebiet wurden die Sandkisten kontrolliert, aufgefüllt und bei Bedarf ausgetauscht.
Klare Prioritäten bei Schnee und Glätte
Damit die wichtigsten Verkehrsverbindungen bei Schnee und Glätte möglichst schnell geräumt und gestreut werden können, arbeitet der Winterdienst nach einem zweistufigen Prioritätensystem. Grundlage dafür ist die Straßenreinigungssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg. Sie legt fest, in welchen Zeiträumen die Verkehrssicherheit durch den Winterdienst gewährleistet werden muss.
In der ersten Dringlichkeitsstufe haben Bundesstraßen, Strecken des öffentlichen Personennahverkehrs und die Zufahrt zum Klinikum Vorrang. Auch wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens und Gewerbestandorte werden berücksichtigt. Hier besteht die Winterdienstpflicht täglich zwischen 6 und 22 Uhr.
Anschließend folgen in der zweiten Dringlichkeitsstufe weitere Haupterschließungs- und Sammelstraßen sowie zusätzliche stark genutzte Bereiche im Stadtgebiet. Für diese gilt die Winterdienstpflicht zwischen 7 und 20 Uhr.
Tritt innerhalb dieser Zeiträume Schnee oder Glätte auf, werden die erforderlichen Räum- und Streumaßnahmen eingeleitet. Außerhalb der festgelegten Zeiten richtet sich der Einsatz nach der jeweiligen Wetter- und Gefahrenlage. Bei anhaltendem Schneefall oder plötzlich auftretender Glätte können trotz aller Vorbereitungen vorübergehende Einschränkungen entstehen. Verkehrsteilnehmende sollten ihre Fahrweise deshalb stets den Witterungsbedingungen anpassen.
Auch Grundstückseigentümer sind in der Pflicht
Ein funktionierender Winterdienst ist eine gemeinsame Aufgabe. Neben den Leistungen der Stadt sind auch die Eigentümerinnen und Eigentümer angrenzender Grundstücke für die Schnee- und Glättebeseitigung verantwortlich, soweit ihnen diese Pflicht nach der Straßenreinigungssatzung übertragen wurde.
Entscheidend ist dabei die jeweilige Dringlichkeitsstufe: In der ersten Stufe muss die Verkehrssicherheit zwischen 6 und 22 Uhr gewährleistet werden, in der zweiten Stufe zwischen 7 und 20 Uhr. Diese Zeiträume gelten auch für die jeweils verpflichteten Anlieger. Bei Schnee und Glätte müssen sie die erforderlichen Maßnahmen auf den ihnen zugeordneten Flächen ergreifen.
Welche Flächen durch die Stadt betreut werden und wo Anlieger selbst tätig werden müssen, hängt von der jeweiligen Reinigungsklasse der Straße ab. Die Stadt empfiehlt deshalb, sich rechtzeitig über die geltenden Regelungen zu informieren und die notwendigen Räum- und Streumittel bereitzuhalten. Die entsprechenden Bestimmungen der Straßenreinigungssatzung und ein Link ins Geodatenportal mit Detailinfo zum Winterdienst sind hier zu finden: www.neubrandenburg.de/winterdienst
***
Text: Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg