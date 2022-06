Wörth am Rhein – 69-Jähriger badet im Rhein

Wörth am Rhein – Durch die Wasserschutzpolizei Karlsruhe wurde der Polizei in Wörth ein im Rhein schwimmender Mann gemeldet.

Zwei Polizeistreifen, die innerhalb weniger Minuten am Einsatzort eintrafen, konnten den nackten Mann am Uferbereich feststellen, als er gerade dabei war, sich eine Jacke anzuziehen. Der 69-Jährige Hesse gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er täglich in unterschiedlichen Gewässern schwimmen würde und seine Wahl heute auf den Rhein gefallen wäre.

Die Schiffe würden ihn dabei nicht stören. Aufgrund dieser und weiterer Aussagen des Mannes konnte eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden, weshalb er mittels angefordertem Krankentransportwagen zunächst zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus und von dort aus weiter in die Psychiatrie verbracht wurde.

Polizeidirektion Landau