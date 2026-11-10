Württembergisches Kammerorchester Heilbronn und Saxofonistin Asya Fateyeva zu Gast in der Fruchthalle Kaiserslautern – Kammerkonzert am Donnerstag, 12. November, 19:30 Uhr
Gemeinsam mit dem renommierten Württembergischen Kammerorchester Heilbronn (WKO) begibt sich die international gefeierte Ausnahmekünstlerin Asya Fateyeva (Saxofon) auf eine faszinierende musikalische Reise. Im Mittelpunkt des Konzertabends in der Fruchthalle Kaiserslautern stehen Werke von Giacomo Rossini, Cécile Chaminade, Claude Debussy, Maurice Ravel und Alexander Glasunow. Das Konzert findet am Donnerstag, 12. November 2026, um 19:30 Uhr statt, bereits um 18:45 Uhr gibt es eine Einführung im Roten Saal.
Französische Klangfarben, virtuose Brillanz und kammermusikalische Eleganz – ein Programm voller Kontraste und feiner Nuancen. Im Mittelpunkt des Abends steht das Saxofon – mit seiner warmen, wandlungsfähigen Klangfarbe verbindet es romantischen Schmelz und impressionistischen Zauber. Die international renommierte und preisgekrönte Saxofonistin Asya Fateyeva, entfacht diesen Farbenreichtum in Cécile Chaminades zart funkelndem Concertino und Debussys lyrisch-schwebender Rhapsodie. Zwischen diesen feinen Miniaturen schillern Debussys „Danses sacrées et profanes“ für Harfe und Streichorchester in mystischer Schönheit. Auszüge aus Maurice Ravels farbenreichem Streichquartett F-Dur in seiner orchestralen Version ergänzen das Programm. Den glanzvollen Abschluss bildet Alexander Glasunows Konzert in Es-Dur für Saxofon und Streichorchester, das dem Saxofon in spätromantischem Schwung eine prachtvolle Stimme verleiht.
Die in auf der Krim geborene Saxofonistin Asya Fateyeva gilt als eine der profiliertesten und vielseitigsten Vertreterinnen ihres Instruments auf den internationalen Konzertbühnen. Als Pionierin des klassischen Saxofons bricht sie konsequent Genregrenzen auf und verbindet in ihren Programmen barocke Meisterwerke, romantische Originalliteratur und zeitgenössische Kompositionen. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem ECHO Klassik als „Nachwuchskünstlerin des Jahres“ und als erste Frau überhaupt mit dem renommierten Adolphe-Sax-Konzertpreis in Belgien. Neben ihren Auftritten mit führenden Orchestern engagiert sie sich leidenschaftlich für die Kammermusik und lehrt als Professorin für klassisches Saxofon an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO) zählt seit über sechs Jahrzehnten zu den führenden und traditionsreichsten Kammerorchestern Europas. Gegründet 1960 von Jörg Faerber, hat sich das Ensemble einen weltweiten Ruf für seinen homogenen, feinsinnigen Streicherklang und seine außergewöhnliche stilistische Flexibilität erarbeitet. Das WKO ist regelmäßiger Gast bei großen internationalen Festivals und in den bedeutendsten Konzerthäusern von Berlin bis Wien. Neben der Pflege des Kernrepertoires von Vivaldi bis Mozart zeichnet sich das Orchester durch innovative Programmierungen, die Zusammenarbeit mit weltweit gefeierten Solistinnen und Solisten sowie ein starkes Engagement im Bereich moderner und genreübergreifender Konzertformate aus.
Infos und Vorverkauf
Tickets und weitere Informationen unter www.fruchthalle.de oder unter www.eventim.de sowie telefonisch unter 0631 365-3452. Außerdem sind Tickets in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. 0631 365-2316, beim Thalia Ticketservice, Tel. 0631 36219-814, und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00) oder im Internet unter eventim.de erhältlich.
Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag zur Hin- und Rückfahrt bis zum folgenden Tag 3:00 Uhr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln (bei der DB: RE, RB und S-Bahn; im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN): 2. Klasse).
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Text: Stadtverwaltung Kaiserslautern