Würzburg – Stadtwald und Stadtklima erleben – Führungen durch den Würzburger Stadtwald und die Würzburger Innenstadt

Würzburg (BY) – Umwelt: Am 23.06, 07.07 und 21.07.2022 lädt die Stadt Würzburg interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Stadtwald-Führungen unter dem Titel „Klima-Wald-Wandel“ ein. Wer sich mehr für das Stadtklima in der Innenstadt und die Bedeutung der Innenstadtbäume interessiert, ist mit der Stadtklimaführung „Tropennächte, Wärmeinsel, Hitzetage“ am 14.07.2022 genau richtig.

Stadtwald-Führungen

Aufgrund der enormen Nachfrage in der Vergangenheit bietet der Leiter des Städtischen Forstbetriebes, Karl-Georg Schönmüller, in diesem Jahr gleich drei Touren an: am 23.06., 07.07. und 21.07.2022 jeweils um 18:00 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen ein in die Geschichte, den Naturschutz und die Waldpflege des rund 1.000 Hektar großen Würzburger Stadtwaldes – einen Hort der Biodiversität mit vielfältigen Strukturen und Lebensräumen. Die Tour beginnt und endet am Buswendeplatz Steinbachtal. Festes Schuhwerk und Trittsicherheit ist erforderlich.

Bürgermeister Heilig betont die unterschiedlichen Funktionen des Stadtwaldes: „Der Stadtwald hat eine enorme Bedeutung für die gesamte Stadt. Als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet verbessert er das Stadtklima, dient als Naherholungsgebiet, hält Niederschläge zurück und liefert den immer wichtiger werdenden Rohstoff Holz“.

Stadtklima-Führung

Welche besondere Bedeutung Bäume in der Innenstadt für das Klima haben, steht hingegen im Mittelpunkt einer weiteren Führung am 14.07.2022, gemeinsam durchgeführt von dem Würzburger Klimaforscher Christian Hartmann und dem städtischen Klimaschutzmanager Philipp Mähler. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei die verschiedenen städtischen „Klimazonen“, sog. Klimatope, kennen und erfahren mehr über den Einfluss von Bebauung, Vegetation und Luftleitbahnen auf das Lokalklima in unserer Stadt. Hierbei stützt sich die Tour auf neuste Forschungserkenntnisse, die über die letzten drei Jahre durch sieben Klimamesstationen in der Stadt gesammelt wurden.

„Viele Bürgerinnen und Bürger zeigen reges Interesse an den Bäumen in der Stadt und im Stadtwald. Ich freue mich, wenn wir bei unseren Führungen noch mehr Begeisterung und Verständnis für unsere so wichtigen Stadtbäume wecken können,“ so Heilig weiter.

Eine Teilnahme an allen Führungen ist nur nach verbindlicher Voranmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die aktuelle bayerischen und städtischen Infektionsschutzregelungen müssen eingehalten werden.

Mehr zum Würzburger Stadtklima gibt es für alle Interessierten künftig auch ganz ohne Führung über eine multimediale Smartphone-Rallye mit der Actionbound-App. Dieser Stadtrundgang kann ganz spontan und eigenständig durchgeführt werden. Es bedarf nur eines Smartphones mit der Actionbound App, die es kostenfrei für alle gängigen Betriebssysteme im jeweiligen App-Store gibt.

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Führungen unter: www.wuerzburg.de/stadtlichgruen per Mail an ekz@stadt-wuerzburg.de oder telefonisch unter 0931/37 4486.

Christian Weiß

FA Presse, Kommunikation und LoB

-Leiter Pressestelle-

Stadt Würzburg

Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg