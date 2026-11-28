Zuckergetränkesteuer: Falsches Instrument, falsches Signal – Berlin – Der Lebensmittelverband Deutschland kritisiert den Beschluss des Deutschen Bundestags zur Einführung einer Zuckergetränkesteuer zum 1. Januar 2028.
Der Verband lehnt die Besteuerung einzelner Lebensmittel als ernährungspolitisches Instrument grundsätzlich ab. Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff erklärt: „Eine falsche Steuer wird nicht dadurch richtig, dass man sie später einführt oder anders ausgestaltet. Ein nachhaltiger gesundheitlicher Nutzen für die Gesamtbevölkerung ist wissenschaftlich nicht belegt und nicht zu erwarten. Sicher sind hingegen die zusätzlichen Belastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für die Unternehmen. Dass die Steuer im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes beschlossen wird, zeigt deutlich, worum es hier tatsächlich geht: um zusätzliche Staatseinnahmen.“
Der Beschluss ist zudem ein verheerendes Signal für die Zusammenarbeit zwischen Politik und Lebensmittelwirtschaft. Im Rahmen ihres Branchenbeitrags zur Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie (NRI) haben z. B. die teilnehmenden Unternehmen der Erfrischungsgetränkebranche den absatzgewichteten Kaloriengehalt zwischen 2015 und 2025 um 20,80 Prozent gesenkt und damit ihre Zielvereinbarung übertroffen. „Wer trotz solcher Erfolge auf neue Steuern setzt, beschädigt das Vertrauen in politische Vereinbarungen. Zugleich warnen wir ausdrücklich davor, mit der Zuckergetränkesteuer einen Präzedenzfall für die Besteuerung weiterer Lebensmittel zu schaffen. Lebensmittel sind kein Instrument zur Sanierung des Bundeshaushalts“, so Minhoff.
Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamten Lebensmittelkette „von Acker bis Teller„, also aus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch private Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.
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Text: Lebensmittelverband Deutschland e. V.