Pforzheim – Überfall auf Shell-Tankstelle im Buchbusch: Täter auf der Flucht

Erstellt in

Pforzheim (BW) – Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen eine Tankstelle in Pforzheim überfallen und dabei Bargeld von mehreren hundert Euro erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betrat der Täter gegen 04.50 Uhr das Gelände der Shell-Tankstelle im Buchbusch bei Pforzheim-Nord. Nach dem Überziehen einer Sturmmaske betrat er den Verkaufsraum und bedrohte den 30-jährigen anwesenden Angestellten mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Angestellte nach Aufforderung die Registrierkasse öffnete, begab sich der Täter hinter den Tresen und entnahm aus dieser mehrere Scheine. Im Anschluss flüchtete er vom Tankstellengelände, stieg in einen silbernen Audi- A3 und fuhr nach rechts auf die Bundesstraße 294 in Richtung Bauschlott/Bretten. Hierbei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der von Pforzheim kommend ebenfalls in Richtung Bauschlott fuhr. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Anhand der bisherigen Feststellungen handelte es sich bei dem Täter um einen circa 170 cm großen Mann mit schlanker, dünner Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshose mit Seitentaschen, einem grauen oder dunklen Oberteil und hellen Schuhen. Bei der Tatausführung trug der Mann Arbeitshandschuhe sowie eine Sturmmaske. Das von ihm vorgehaltene Messer hatte eine geschätzte Klingenlänge von 25 cm. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere der noch nicht bekannte Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 07231/186-4444 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Pforzheim